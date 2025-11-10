MENOY

MEDIA NEWS

Γιούλη Τσαγκαράκη για “Σέρρες”: “Ασχολήθηκα με τη βαθιά μοναξιά της Σταματίνας που δεν μπορούσε κι αυτή να εξηγήσει”

THESTIVAL TEAM

Για τον ρόλο της στις «Σέρρες», το πρώτο ίντερσεξ άτομο στην ελληνική τηλεοπτική μυθοπλασία, μίλησε η Γιούλη Τσαγκαράκη, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον». Η ηθοποιός, αναφέρθηκε στο τραύμα του χαρακτήρα της και πώς ο σεναριογράφος Γιώργος Καπουτζίδης έφερε αυτή την ανατροπή.

«Ο Γιώργος έκανε την ανατροπή σχολιάζοντας πως είναι ένα ίνστερσεξ άτομο. Είναι ένας άνθρωπος, έχει τον καημό της και έχει το τραύμα της. Το έκανε πολύ ωραία ο Γιώργος. Εγώ με αυτό ασχολήθηκα πολύ, με αυτή τη ρωγμή, τη βαθιά μοναξιά, την οποία δεν μπορούσε κι αυτή να εξηγήσει. Ο κόσμος συνδέθηκε πάρα πολύ με αυτό το στοιχείο. Ήταν πολύ συγκινητικό», είπε η Γιούλη Τσαγκαράκη στον Φώτη Σεργουλόπουλο και στην Τζένη Μελιτά.

Για τα μηνύματα που έλαβε, η Γιούλη Τσαγκαράκη είπε: «Αν μπορούσα να σηκωθώ τώρα και να υποκλιθώ όπως κάνουμε στο θέατρο, θα το έκανα. Το 99,9% των μηνυμάτων ήταν “ευχαριστώ πάρα πολύ γι’ αυτό το άνοιγμα”. Οι περισσότεροι έγραφαν: “Γέλασα πολύ, αλλά έκλαψα κιόλας, γιατί συναντήθηκα με το δικό μου κομμάτι”. Αυτό ήταν πολύ συγκινητικό».

Και συνέχισε: «Ξέρεις τι είναι αυτό; Ότι βοηθιέται η ίδια όταν ανοίγεται και βοηθάει. Δηλαδή πρώτα κάνει σε εκείνη καλό αυτό το άνοιγμα και μετά το μεταδίδει στους άλλους. Το έκανε στη Νάνσυ, το έκανε και στον Άγγελο. Πάει και του λέει: “Δεν υπάρχει λόγος να κρύβεσαι. Γιατί; Εγώ το έζησα αυτό, αυτή τη χαραμάδα την έχω περάσει. Γιατί εσύ να είσαι πίσω από τις κουρτίνες; Φτάνει.” Μ’ αρέσει που ο Γιώργος τόλμησε να τη δείξει έτσι. Συνειδητοποίησε το τραύμα της και είπε “Φτάνει, μέχρι εδώ”.

Για το ΙΚΤΟΛΑ, η Γιούλη Τσαγκαράκη εξήγησε γιατί θέλησε να μπει πρώτο το «Ι». «Ήθελε επιτέλους να είναι πρώτη, όχι για εγωιστικούς λόγους, αλλά γιατί βαρέθηκε να είναι τελευταία. Και αυτή η αλλαγή που έκανε μέσα της, ήθελε να τη μεταδώσει και στους άλλους. Να βοηθήσει. Αυτό είναι το σημαντικό».

Γιούλη Τσαγκαράκη

