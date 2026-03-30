Γιώργος Λιάγκας: Ο Νίκος Μάνεσης κουνάει το δάχτυλο στην κοινωνία και σε συναδέλφους

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε το σχόλιο που έκανε ο Νίκος Μάνεσης μέσα από την εκπομπή του το περασμένο Σάββατο, σχετικά με την αίθουσα που διεξάγεται η δίκη των Τεμπών. «Δεν έχουμε μεγαλύτερη αίθουσα και δεν είναι και διαθέσιμο το Ολυμπιακό Στάδιο αυτή την περίοδο, τι να κάνουμε;», ήταν το σχόλιο που έκανε ο παρουσιαστής.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Νίκου Πλακιά, ο οποίος προχώρησε σε μια οργισμένη ανάρτηση, με τον δημοσιογράφο να απαντά την Κυριακή, πάλι μέσα από την εκπομπή του: «Έκανα μπλακ χιούμορ. Αν αυτό ενοχλεί, ζητώ ταπεινά συγγνώμη, το παίρνω πίσω».

Το θέμα σχολιάστηκε στο Πρωινό και ο Γιώργος Λιάγκας δήλωσε τα εξής:

«Επειδή έχω βρεθεί στη θέση να έχω κάνει δύο, τρία μεγάλα λάθη στην τηλεοπτική μου καριέρα. Και μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να έκανε το λάθος ο Νίκος Μάνεσης. Δεν τον ξέρω τον Μάνεση, δεν τον έχω δει ποτέ από κοντά. Γνωρίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που κουνάει κι αυτός το δάχτυλο στην κοινωνία και σε συναδέλφους και τα λοιπά και τα λοιπά, λέγοντας πράγματα. ΟΚ, δικαίωμά του είναι, είναι πετυχημένος και έχει και μεγάλη καριέρα και ο κόσμος τον βλέπει. Θα πω κάτι. Εγώ δεν θα πυροβολήσω έναν άνθρωπο που έκανε ένα λάθος.

Θα περιμένω να δω το ειλικρινές της συγγνώμης ή όχι. Δεν το είδα. Θεωρώ ότι το συγγνώμη, γιατί ζήτησε ένα συγγνώμη, αλλά δεν ήταν ένα συγγνώμη «σας κοιτάω στα μάτια, ήταν λάθος και ζητάω συγγνώμη». Ήταν «αν ενόχλησα», ζητώ… «αν ενόχλησα κάποιον»…

Άρα λοιπόν… «αν ενόχλησα», το είπε το συγγνώμη. Θα έπρεπε να ήταν πιο κάθετο και πιο ξεκάθαρο. Εγώ εκεί πιστεύω, δηλαδή δεν θα πυροβολήσω έναν άνθρωπο που έκανε ένα λάθος, γιατί το λάθος είναι ανθρώπινο. Λάθη δεν κάνουν αυτοί που δεν δουλεύουνε. Και ο Μάνεσης δουλεύει».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας κατέληξε λέγοντας: «Η δικαιολογία του black humor για μένα, ήταν μια δικαιολογία λάθος. Το black humor είναι χειρότερο. «Παιδιά έκανα λάθος, ήταν βλακεία μου, ήταν απρέπεια, ζητώ συγγνώμη». Μετά θα βγουν κάποιοι βλάκες στο διαδίκτυο να τον βρίσουν, ούτως ή άλλως, και το θέμα θα σβήσει. Αυτός τη συγγνώμη του, την ειλικρινή, θα την έχει ζητήσει. Όταν λέει όμως «έκανα black humor», όχι. Εκεί λοιπόν τι λες; Δεν έκανα λάθος, έκανα χιουμοράκι. Και αν κάποιος σας πείραξε, ζητώ συγγνώμη. Εμένα δηλαδή δεν με πείραξε τόσο το λάθος του Σαββάτου, αν την Κυριακή το διόρθωνε. Με πείραξε η διόρθωση της Κυριακής».