Γιώργος Λιάγκας κατά ΕΡΤ: Ήταν ντροπή αυτό που έκαναν – Δεν νομίζω να πληρώνει ο ελληνικός λαός για να σχολιάζουν οι παρουσιαστές της τη δική μου γνώμη

Στη σημερινή εκπομπή, ο Γιώργος Λιάγκας, με αφορμή τον χθεσινό Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, θυμήθηκε και όσα είχαν ειπωθεί πέρυσι για εκείνον από κάποιους παρουσιαστές της ΕΡΤ.

«Έχω πάρα πολλές ενστάσεις για τη χθεσινή βραδιά, αλλά φέτος δεν θα γκρινιάξω, γιατί θα νομίζουν…», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε στη συνέχεια: «Η βραδιά δεν μου άρεσε χθες. Έχω πολύ υψηλά αισθητικά στάνταρ στην τηλεόραση και γι’ αυτό ακριβώς πολεμάω, χωρίς να πολεμάω τα παιδιά. Θα ήθελα η ΕΡΤ, που έχει τα λεφτά όλων μας, να κάνει κάτι πιο λαμπερό».

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε επίσης: «Εγώ δεν προκαταβάλω, λέω τη γνώμη μου και κρίνομαι γι’ αυτή. Μη κάνουμε πάλι εθνικό ζήτημα τη γνώμη του Λιάγκα. Ας ασχοληθεί και η ΕΡΤ με το τι παρουσιάζει. Πέρυσι η ΕΡΤ ασχολιόταν και ήταν ντροπή αυτό που έκανε, με το ποια είναι η γνώμη του Λιάγκα.

Δεν νομίζω να πληρώνει ο ελληνικός λαός την ΕΡΤ για να σχολιάζουν οι παρουσιαστές της τη γνώμη του Λιάγκα. Το ότι πληρώνει ο ελληνικός λαός, ο φορολογούμενος, την ΕΡΤ για να βγαίνουν οι παρουσιαστές της ΕΡΤ να σχολιάζουν τη γνώμη ενός παρουσιαστή…».