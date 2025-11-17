MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Γιώργος Λιάγκας: Γι’ αυτό τον λόγο έστειλα εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από το «Πρωινό» τη Δευτέρα, εξήγησε τον λόγο που αποφάσισε να αποστείλει εξώδικο στον Λάκη Λαζόπουλο. Όπως είπε, προχώρησε σε αυτή την κίνηση προκειμένου «να σταματήσουν ορισμένες ανακρίβειες και ψευδείς ισχυρισμοί».

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Ο Λάκης Λαζόπουλος εγώ δεν ξέρω τι μου έχει πει. Θα μου πεις γιατί έστειλα εξώδικο; Γιατί μου το είπε ο δικηγόρος ότι θα έπρεπε να το κάνω έτσι για να κοπούν κάποιες αναλήθειες και κάποια ψέματα, με τις εμμονές. Όμως, εγώ δεν βλέπω, γιατί έχω επιλέξει τα τελευταία πολλά χρόνια, από το να ασχολούμαι με την κακία των άλλων ανθρώπων, τον χρόνο αυτόν να τον αξιοποιήσω κάπου αλλού. Είναι χαμένος χρόνος να ασχολείσαι με τα αρνητικά που λένε οι άλλοι για σένα, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να στεναχωρηθείς».
Μέσα από το Αλ Τσαντίρι Νιουζ, ο Λάκης Λαζόπουλος είχε πει για το εξώδικο που του είχε αποστείλει ο Γιώργος Λιάγκας: «Έχω γράμμα! Είναι ένα εξώδικο που μου έστειλε ο Λιάγκας προς συμμόρφωση, το κοινοποίησε και στην ΕΣΗΕΑ στην οποία δεν ανήκω. Δεν έκανε το ρεπορτάζ του πολύ καλά. Είμαι συγγραφέας, ηθοποιός, σκηνοθέτης.

Δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν έχω πει κανένα νέο εγώ. Δεν αναφέρομαι εγώ σε καινούργια πράγματα. Εγώ αναφέρομαι στις ειδήσεις που λέτε εσείς ότι είναι ειδήσεις.

Δεν μπορώ να ξεματιάσω, Γιώργο και μετά το εξώδικο δεν σε ξεματιάζω. Όχι, όχι! Κατ’ αρχήν, Γιώργο μου, ποιος σε ματιάζει; Εσύ ματιάζεσαι μόνος σου! Όλη μέρα μιλάς για τον εαυτό σου, ον βλέπεις απέναντι και σε ματιάζει. Αυτοματιάζεσαι! Σταμάτα να αυτοδοξάζεσαι, όλη μέρα».

Γιώργος Λιάγκας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Σπύρος Μαρτίκας για Παντελή Παντελίδη: Είναι διασταυρωμένα τα στοιχεία από πάρα πολλές πλευρές και από τον πολύ στενό του κύκλο

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ώρες πριν

ΠΕΔΚΜ για Δημήτρη Σταμάτη: Αποχαιρετούμε έναν πολιτικό με ισχυρή προσωπικότητά που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο δημόσιο βίο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Βαρύτατη ποινική δίωξη στους τέσσερις συλληφθέντες για τη δολοφονία Λάλα

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Τραμπ: Θέλω να έρθουν στο φως τα αρχεία για την υπόθεση Επστάιν

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Νόνη Δούνια: Έχω μπει στην εμμηνόπαυση από τα 50 μου, οι εξάψεις είναι πολύ ενοχλητικές

LIFESTYLE 40 λεπτά πριν

Αναστασία Γιούσεφ για τον κατηγορούμενο επιχειρηματία: Μου ζητούσε να κάνω εγώ μασάζ σε νικητή giveaway