MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Γιώργος Καπουτζίδης: Αντέδρασε on camera με την ερώτηση – “Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ”

|
THESTIVAL TEAM

Μετά το τέλος του Εθνικού Τελικού για τη Eurovision 2026, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά έκαναν κοινές δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μάλιστα αντέδρασε σε ερώτηση που αφορούσε τη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε έξω από τον χώρο κατά του Ισραήλ.

«Ήταν μια ευλογημένη συνάντηση. Νιώθω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί», είπε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης απάντησε στη συνέχεια: «Δεν ήμασταν έξω, ήμασταν μέσα. Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή εδώ θα μας ρωτήσετε για εμάς, του τι χρειάστηκε να κάνουμε εμείς, σας παρακαλώ πάρα πολύ».

Γιώργος Καπουτζίδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έτρεξαν στη μνήμη του Άλκη με ισχυρά μηνύματα κατά της οπαδικής βίας – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Αγγελική Ηλιάδη: Μπορεί να υπήρχαν φωνές που έλεγαν να μην ολοκληρώσω την εγκυμοσύνη, αλλά εγώ δεν άκουσα καμία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Σήμερα οι υπογραφές με Chevron – Helleniq Energy για έρευνες υδρογονανθράκων, παρουσία Μητσοτάκη

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Η παράσταση “Ιβάν εναντίον Ιβάν” έρχεται για τρεις παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 16 ώρες πριν

Παραλία Κατερίνης: Η θάλασσα “βγήκε” στον δρόμο, πλημμύρισαν μαγαζιά και δρόμοι – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Στη δημοσιότητα για πρώτη φορά φωτογραφίες με τα πρόσωπα των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή