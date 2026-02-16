Γιώργος Καπουτζίδης: Αντέδρασε on camera με την ερώτηση – “Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ”
THESTIVAL TEAM
Μετά το τέλος του Εθνικού Τελικού για τη Eurovision 2026, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά έκαναν κοινές δηλώσεις στους δημοσιογράφους.
Ο Γιώργος Καπουτζίδης μάλιστα αντέδρασε σε ερώτηση που αφορούσε τη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε έξω από τον χώρο κατά του Ισραήλ.
«Ήταν μια ευλογημένη συνάντηση. Νιώθω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί», είπε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.
Ο Γιώργος Καπουτζίδης απάντησε στη συνέχεια: «Δεν ήμασταν έξω, ήμασταν μέσα. Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή εδώ θα μας ρωτήσετε για εμάς, του τι χρειάστηκε να κάνουμε εμείς, σας παρακαλώ πάρα πολύ».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ανακαλείται το καθεστώς πρόσφυγα από τον πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα Τζαβέντ Ασλάμ
- Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν τη ζωή 71χρονου που έπαθε ανακοπή στη δυτική Θεσσαλονίκη
- Γιώργος Λιάγκας κόλαφος για Στέφανο Παπαδόπουλο: “Είναι θεόφαλτσος – Ξεφτιλίζει τον εαυτό του, δεν ντρέπεται καθόλου;”