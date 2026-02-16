Γιώργος Καπουτζίδης: Αντέδρασε on camera με την ερώτηση – “Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ”

Μετά το τέλος του Εθνικού Τελικού για τη Eurovision 2026, ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά έκαναν κοινές δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μάλιστα αντέδρασε σε ερώτηση που αφορούσε τη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε έξω από τον χώρο κατά του Ισραήλ.

«Ήταν μια ευλογημένη συνάντηση. Νιώθω ότι έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί», είπε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης απάντησε στη συνέχεια: «Δεν ήμασταν έξω, ήμασταν μέσα. Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή εδώ θα μας ρωτήσετε για εμάς, του τι χρειάστηκε να κάνουμε εμείς, σας παρακαλώ πάρα πολύ».