Φάνης Λαμπρόπουλος: “Δεν μπορώ να αλλάξω πολλά στην εκπομπή – Περιμένουμε να την μάθει ο κόσμος και να την αγαπήσει”

Ο γνωστός παρουσιαστής και κωμικός, Φάνης Λαμπρόπουλος, μίλησε σήμερα (10/11/2025) στην κάμερα της «Super Κατερίνα» για την νέα του εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και φάνηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος.

Η εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου που προβάλλεται τα βράδια μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ δεν φαίνεται να έχει τραβήξει ακόμα την προσοχή του κοινού με τα νούμερα τηλεθέασης της εκπομπής να είναι ακόμα χαμηλά. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν ξέρει τι θα γίνει στο κοντινό μέλλον καθώς «οι εκπομπές γίνονται για να τις παρακολουθεί ο κόσμος».

«Αν τα βλέπω λέει… Εγώ όταν δεν έκανα τηλεόραση έβλεπα τα νούμερα τηλεθέασης και κοίταγα τι έκαναν οι άλλοι κι έλεγα: Θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα», είπε χιουμοριστικά ο Φάνης Λαμπρόπουλος.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Είναι μία δουλειά για να τη βλέπει ο κόσμος. Αν δε σε βλέπει ο κόσμος τι να κάνουμε; Να κάνουμε μόνοι μας μια εκπομπή και να λέμε τι ωραία περνάμε; Δεν έχει κανένα νόημα. Δεν μπορώ να αλλάξω και πολλά στην εκπομπή. Το μόνο που περιμένουμε είναι να τη μάθει ο κόσμος και να την αγαπήσει».

«Γίνονται κάποιες αλλαγές στην ώρα προβολής, αλλά μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε σταθεροποιηθεί, αν υπάρχει ακόμα η εκπομπή» αποκάλυψε ο ίδιος.