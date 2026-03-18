Φαίη Σκορδά για Αγγελική Ηλιάδη: Είχαμε κανονίσει σήμερα να είναι καλεσμένη και το ακύρωσε

Με αφορμή την αναπαραγωγή που πήρε το απόσπασμα της συνέντευξης της Αγγελικής Ηλιάδη για την κακοποίηση που, όπως εξομολογήθηκε, είχε δεχθεί από τον Μπάμπη Λαζαρίδη, η Φαίη Σκορδά ανέφερε πως η τραγουδίστρια ακύρωσε την σημερινή προγραμματισμένη της εμφάνιση στην εκπομπή.

«Επειδή γράφτηκε κιόλας ότι το κάνει για να γίνει αναπαραγωγή και να πάρει δημοσιότητα…», είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά.

Η Φαίη Σκορδά συμπλήρωσε: «Οφείλω να πω και ως γυναίκα κυρίως ότι σήμερα Τετάρτη είχαμε κανονίσει εδώ και καιρό να είναι καλεσμένη η Αγγελική Ηλιάδη, πριν βγει το vidcast και για κάποιον λόγο τη Δευτέρα είπε “δεν μπορώ να έρθω”.

Οφείλω να το πω γιατί αν ήθελε δημοσιότητα, η σημερινή εμφάνιση ήταν κλεισμένη εδώ και μέρες, θα το εκμεταλλευόταν. Είπε “για προσωπικούς λόγους δεν θα μπορέσω να έρθω”».

Αγγελική Ηλιάδη Φαίη Σκορδά

