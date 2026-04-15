MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Eurovision: Έπεσε στα προγνωστικά ο Ακύλας – Σε ποια θέση βρίσκεται

INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Έπεσε στα προγνωστικά της φετινής Eurovision ο Ακύλας που εκπροσωπεί την Ελλάδα με το «Ferto».

Ο 27χρονος τραγουδιστής από την πρώτη στιγμή που βγήκε νικητής του Sing for Greece κατάφερε να φτάσει τη χώρα στην τρίτη θέση της κατάταξης, ωστόσο στην πορεία έπεσε στην τέταρτη θέση και πλέον βρίσκεται στην πέμπτη θέση, με την ελληνική συμμετοχή να συγκεντρώνει ποσοστό νίκης 7%.

Η Φινλανδία παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση με τον τραγούδι «Liekinheitin», με πιθανότητα νίκης 30%, ενώ ακολουθεί η Γαλλία και η Δανία. Την τέταρτη θέση πλέον κατέχει η Αυστραλία, με το «Eclipse». Μετά την Ελλάδα, στην έκτη θέση βρίσκεται το Ισραήλ, στη έβδομη βρίσκεται η Σουηδία και τη δεκάδα συμπληρώνουν η Ρουμανία, η Ουκρανία και η Ιταλία.

Η ελληνική αποστολή θα διαγωνιστεί στον Α’ Ημιτελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου στη Βιέννη, στην τέταρτη θέση, ενώ στον ίδιο ημιτελικό θα διαγωνιστεί και η Κύπρος με την Antigoni Buxton, στην όγδοη θέση.

Ο Β’ Ημιτελικός θα διεξαχθεί στις 14 Μαΐου και οι χώρες που θα προκριθούν θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

