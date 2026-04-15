Eurovision: Έπεσε στα προγνωστικά ο Ακύλας – Σε ποια θέση βρίσκεται

Έπεσε στα προγνωστικά της φετινής Eurovision ο Ακύλας που εκπροσωπεί την Ελλάδα με το «Ferto».

Ο 27χρονος τραγουδιστής από την πρώτη στιγμή που βγήκε νικητής του Sing for Greece κατάφερε να φτάσει τη χώρα στην τρίτη θέση της κατάταξης, ωστόσο στην πορεία έπεσε στην τέταρτη θέση και πλέον βρίσκεται στην πέμπτη θέση, με την ελληνική συμμετοχή να συγκεντρώνει ποσοστό νίκης 7%.

Η Φινλανδία παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση με τον τραγούδι «Liekinheitin», με πιθανότητα νίκης 30%, ενώ ακολουθεί η Γαλλία και η Δανία. Την τέταρτη θέση πλέον κατέχει η Αυστραλία, με το «Eclipse». Μετά την Ελλάδα, στην έκτη θέση βρίσκεται το Ισραήλ, στη έβδομη βρίσκεται η Σουηδία και τη δεκάδα συμπληρώνουν η Ρουμανία, η Ουκρανία και η Ιταλία.

Η ελληνική αποστολή θα διαγωνιστεί στον Α’ Ημιτελικό του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαΐου στη Βιέννη, στην τέταρτη θέση, ενώ στον ίδιο ημιτελικό θα διαγωνιστεί και η Κύπρος με την Antigoni Buxton, στην όγδοη θέση.

Ο Β’ Ημιτελικός θα διεξαχθεί στις 14 Μαΐου και οι χώρες που θα προκριθούν θα διαγωνιστούν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.