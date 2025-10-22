Eurovision 2026: Η Ζόζεφιν θα εκπροσωπήσει την Κύπρο – Σε προχωρημένες συζητήσεις η τραγουδίστρια

Η Ζόζεφιν είναι, όπως όλα δείχνουν, η τραγουδίστρια που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Φωτεινή Πετρογιάννη στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1, η Ζόζεφιν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις και είναι κοντά στο να ταξιδέψει στη Βιέννη τον Μάιο του 2026.

Δείτε το βίντεο:

Πριν από μερικούς μήνες, η Ζόζεφιν είχε δηλώσει στον Νίκο Μουτσινά: «Πιστεύω ότι ο κύκλος της Eurovision θα κλείσει όταν πάω. Θέλω πολύ να πάω κάποια στιγμή. Θα ήθελα πολύ να εκπροσωπήσω την Ελλάδα. Η Μαρίνα Σάττι μου άρεσε πολύ. Θα ήθελα να ήταν πιο στενή η διαδικασία για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα μας εκπροσωπήσει».