Επική Μαρία Μπεκατώρου: Η juicy απορία στο “The Chase” – “Αναρωτιέμαι το σπέρμα ψαριού πως θα…”

THESTIVAL TEAM

Σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, το The Chase επέστρεψε στις οθόνες μας με νέο επεισόδιο, με τη Μαρία Μπεκατώρου να υποδέχεται τους παίκτες και να καθοδηγεί το παιχνίδι με το γνώριμο στυλ και χιούμορ της.

Μία από τις ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν: «Τι θα μας σερβίρουν σε ένα ιαπωνικό εστιατόριο αν παραγγείλουμε Shirako;». Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την απορία της, κάνοντας μια πολύ εύλογη ερώτηση για το ασυνήθιστο αυτό πιάτο.

«Είναι όλο λάθος αυτό. Αναρωτιέμαι το σπέρμα ψαριού πως θα σερβιριστεί; Δεν είναι υγρό; Πώς το κάνουν; Σάλτσα» ρώτησε η Μαρία Μπεκατώρου.

Δείτε το βίντεο:

Μαρία Μπεκατώρου

