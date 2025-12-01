MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Επέστρεψε στο Buongiorno ο Ανδρέας Μικρούτσικος: “Είχα να βγω από το σπίτι εννέα μέρες”

|
THESTIVAL TEAM

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέστρεψε σήμερα στην εκπομπή Buongiorno, μετά από απουσία μίας εβδομάδας, λόγω ενός προβλήματος που πέρασε με την υγεία του.

«Σας ευχαριστώ όλους και στο πρόσωπό σας και όλους τους φίλους εν δυνάμει και τηλεθεατές, γιατί χθες δεν έκανα απολύτως τίποτα άλλο από τον αποδελτιοποιώ κλήσεις, μηνύματα… Χτύπαγε συνέχεια το τηλέφωνο. Πάρα πολλούς δεν γνώριζα, πάρα πολλούς γνώριζα», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είπε στη συνέχεια: «Είναι καταπληκτικό. Και γι’ αυτό στο πρόσωπό σας, που με όλους μίλησα, ευχαριστώ και όλους τους φίλους που δεν έχω αυτή την εκ του σύνεγγυς σχέση. Αυτά για τα χρόνια πολλά, για την απουσία μου, εντάξει μια λοίμωξη ήταν που κράτησε όμως μια εβδομάδα. Σήμερα συνειδητοποίησα ότι έχω να βγω απ’ το σπίτι απ’ το προηγούμενο Σάββατο. Εννιά συναπτές μέρες».

Ανδρέας Μικρούτσικος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΖΩΔΙΑ 13 ώρες πριν

Τα ζώδια που αγγίζουν ένα σημαντικό ορόσημο πριν τελειώσει το 2025

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Αλεξάνδρεια: Αγρότες συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ στη λαϊκή αγορά – Αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους, δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Ηράκλειο: Γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο στη θέση του συνοδηγού – “Έρχεται το μωρό, ηρέμησε και τρέχα”

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Λιθουανία: Το αεροδρόμιο του Βίλνιους κλείνει ξανά εξαιτίας ύποπτων μπαλονιών στον εναέριο χώρο του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Άρης: Συμπλήρωσε κάρτες ο Μορόν – Τα τέσσερα επόμενα παιχνίδια των “κιτρινόμαυρων”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Το μεγάλο αγροτικό μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε65 – Δείτε βίντεο από ψηλά