Επέστρεψε στο Buongiorno ο Ανδρέας Μικρούτσικος: “Είχα να βγω από το σπίτι εννέα μέρες”
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέστρεψε σήμερα στην εκπομπή Buongiorno, μετά από απουσία μίας εβδομάδας, λόγω ενός προβλήματος που πέρασε με την υγεία του.
«Σας ευχαριστώ όλους και στο πρόσωπό σας και όλους τους φίλους εν δυνάμει και τηλεθεατές, γιατί χθες δεν έκανα απολύτως τίποτα άλλο από τον αποδελτιοποιώ κλήσεις, μηνύματα… Χτύπαγε συνέχεια το τηλέφωνο. Πάρα πολλούς δεν γνώριζα, πάρα πολλούς γνώριζα», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος.
Ο Ανδρέας Μικρούτσικος είπε στη συνέχεια: «Είναι καταπληκτικό. Και γι’ αυτό στο πρόσωπό σας, που με όλους μίλησα, ευχαριστώ και όλους τους φίλους που δεν έχω αυτή την εκ του σύνεγγυς σχέση. Αυτά για τα χρόνια πολλά, για την απουσία μου, εντάξει μια λοίμωξη ήταν που κράτησε όμως μια εβδομάδα. Σήμερα συνειδητοποίησα ότι έχω να βγω απ’ το σπίτι απ’ το προηγούμενο Σάββατο. Εννιά συναπτές μέρες».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Έκρυθμη η κατάσταση με τους αγρότες έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας – “Θα γεμίσουμε τρακτέρ τη χώρα”
- Νίκος Οικονομόπουλος: Ποτέ μου δεν ψωνίστηκα λόγω τιμής, φοβάμαι πάρα πολύ τον χωρισμό
- Χατζηδάκης: Μήνας πληρωμών για τους αγρότες ο Δεκέμβριος – Θα γίνει εσωτερική ανακατανομή υπέρ των ειλικρινέστερων δηλώσεων