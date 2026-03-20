Εκατομμυριούχος: Συγκίνηση και δάκρυα στον “αέρα” – “Εκεί που νόμιζες ότι έχεις χρόνο, δεν έχεις τίποτα”

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και μια παίκτρια που συμμετείχε στο παιχνίδι το βράδυ της 19/3 μαζί με τον γιο της, δεν μπόρεσαν να κρύψουν τη συγκίνησή τους στον αέρα.

Ο παρουσιαστής αφιέρωσε την εκπομπή σε όλες τις μητέρες, θέλοντας να τιμήσει τον ρόλο τους.

Η κυρία Θέκλα εμφανίστηκε στο παιχνίδι έχοντας στο πλευρό της τον γιο της, διεκδικώντας το έπαθλο των 15.000€. Ωστόσο, εκείνος τόνισε πως δεν τον ενδιαφέρει το χρηματικό ποσό, αλλά ο χρόνος που περνά μαζί της. Σε μια τρυφερή στιγμή, την αγκάλιασε και τη φίλησε μπροστά στις κάμερες, προκαλώντας έντονη συγκίνηση τόσο στη μητέρα του όσο και στον παρουσιαστή.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που πρόσφατα έχασε τη δική του πολυαγαπημένη μητέρα, την κ. Κική, θέλησε να στείλει ένα προσωπικό μήνυμα στους τηλεθεατές λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Όσοι είστε σπίτι, δώστε μια αγκαλιά και ένα φιλί στις μαμάδες σας. Κάντε το γιατί τα πράγματα αλλάζουν έτσι ξαφνικά. Εκεί που νόμιζες ότι έχεις χρόνο, δεν έχεις τίποτα. Αφιερωμένο σε όλες τις μαμάδες αυτό το επεισόδιο σήμερα».