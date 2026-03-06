Δημήτρης Σκουλός για GNTM: Δεν είμαι απ’ αυτούς που λένε μεγάλες κουβέντες, τρώω μεγάλες μπουκιές

Με αφορμή τη συμμετοχή στον νέο κύκλο του J2US, πλάι στην κόρη του Κώστα Χατζή, ο Δημήτρης Σκουλός παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα, για τον Alpha, την Παρασκευή.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γνωστός φωτογράφος εξήγησε πως η κύρια δουλειά του βρίσκεται εκτός τηλεόρασης ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής σε κάποιο ριάλιτι μόδας.

Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με το ενδεχόμενο μιας νέας συμμετοχής στην επιτροπή του GNTM, ο Δημήτρης Σκουλός σημείωσε χαρακτηριστικά πως “λέγαμε μικροί και στην οικογένεια μου, μεγάλη μπουκιά φάε αλλά μεγάλη κουβέντα μην πεις. Μεγάλες κουβέντες έχουν πει πολλοί. Εγώ δεν είμαι απ’ αυτούς. Τρώω μεγάλες μπουκιές. Αν ήρθε ο καιρός ή αν θέλουν ή αν θέλω εγώ ή αν είναι οι συγκυρίες σωστές και οι συνεργάτες σωστοί, ναι, δεν έχω πρόβλημα”.

“Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει το My Style Rocks. Αλλά, αν πω “ναι, θα ‘θελα” ή “δεν θα ‘θελα”, δεν θέλω να ακουστεί. Δεν ζητάω δουλειά, έχω”.

“Η δουλειά μου είναι που με συντηρεί τόσα χρόνια, όχι η τηλεόραση. Αν οι συνθήκες ήταν σωστές και είχα τον χρόνο, γιατί όχι; Μια χαρά είναι” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Δημήτρης Σκουλός στην κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή στον Alpha.