Δημήτρης Ουγγαρέζος σε Χρήστο Δημόπουλο: Για να έχετε εκπομπή στην ΕΡΤ, πρέπει η σύντροφός σας να είναι ο παραγωγός σας

Με αφορμή τη συνέντευξη του Χρήστου Δημόπουλου και όλα όσα είπε για την ΕΡΤ, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν παρέλειψε να ρίξει το… καρφάκι του στη δημόσια τηλεόραση.

«Αν ισχύει το αφήγημα της ΕΡΤ ότι “δεν μας νοιάζουν τα νούμερα μπροστά σε μια ποιοτική τηλεόραση” η απόλυτη απόδειξη θα ήταν να έχει παιδική εκπαιδευτική τηλεόραση», είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είπε στη συνέχεια: «Έχουμε μεγαλώσει με αυτή την τηλεόραση και εφόσο η ΕΡΤ έχει αυτή την πολυτέλεια, και δεν το λέω ειρωνικά, θα έπρεπε να είναι προτεραιότητά της ένα τέτοιο πρόγραμμα. Και τα παιδιά κάνουν και νούμερα».

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είπε όλο νόημα: «Κύριε Δημόπουλε, για να έχετε εκπομπή στην ΕΡΤ, πρέπει η σύντροφός σας να είναι ο παραγωγός σας, δεν γίνεται αλλιώς».

