MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Δημήτρης Ουγγαρέζος κατά Acun Medya και ΣΚΑΙ για το τρέιλερ του Survivor: Δεν είναι καθόλου τυχαίο 

|
THESTIVAL TEAM

Το θέμα του τρέιλερ του Survivor συζητήθηκε εκτενώς σήμερα στην εκπομπή Buongiorno.

Στο επίμαχο τρέιλερ της Acun Medya, που προβλήθηκε τηλεοπτικά, αρκετά ελληνικά νησιά εμφανίζονταν εκτός… ελληνικών χωρικών υδάτων. Συγκεκριμένα, η Σύμη, η Τήλος, η Κως, η Χάλκη, η Νίσυρος, η Κάλυμνος και η Λέρος εμφανίστηκαν ξαφνικά εκτός ελληνικής επικράτειας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο κοινό.

Μετά τις αντιδράσεις, η παραγωγή απέσυρε το αρχικό τρέιλερ και δημοσιοποίησε στη συνέχεια τη σωστή εκδοχή.

«Είναι απαράδεκτο και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό», είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Στο σάιτ του ΣΚΑΙ, μάλιστα, είχε παραμείνει το αρχικό, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να στέλνει μήνυμα στους ανθρώπους του καναλιού.

«Να πω και στον ΣΚΑΙ να το βγάλετε και από το σάιτ. Το έχετε βγάλει από τον αέρα, βγάλτε το κι από το σάιτ τώρα», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Survivor Δημήτρης Ουγγαρέζος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 19 ώρες πριν

Στ. Παπασταύρου για ενεργειακή συμφωνία με Ουκρανία: Τεράστια ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ώρες πριν

Προϋπολογισμός: Τα 10,3 δισ. ευρώ άγγιξε το πρωτογενές πλεόνασμα στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ρωσική επίθεση στην ουκρανική περιφέρεια της Οδησσού προκάλεσε πυρκαγιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Αθήνα: Μία σύλληψη και 19 προσαγωγές πριν από την πορεία του Πολυτεχνείου – Πέταξαν μπουκάλια, καρέκλες και κροτίδες προς τον πρύτανη

LIFESTYLE 50 λεπτά πριν

Σπύρος Μαρτίκας: Έτσι έπεσε θύμα του επιχειρηματία με τις επενδυτικές απάτες – “Το θέατρο είναι οσκαρικό”

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Ναταλία Γερμανού για Έλενα Χριστοπούλου: “Της ζητήσαμε δήλωση και μας είπε ότι δεν σκοπεύει να μιλήσει για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου”