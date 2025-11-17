Δημήτρης Ουγγαρέζος κατά Acun Medya και ΣΚΑΙ για το τρέιλερ του Survivor: Δεν είναι καθόλου τυχαίο 

Το θέμα του τρέιλερ του Survivor συζητήθηκε εκτενώς σήμερα στην εκπομπή Buongiorno.

Στο επίμαχο τρέιλερ της Acun Medya, που προβλήθηκε τηλεοπτικά, αρκετά ελληνικά νησιά εμφανίζονταν εκτός… ελληνικών χωρικών υδάτων. Συγκεκριμένα, η Σύμη, η Τήλος, η Κως, η Χάλκη, η Νίσυρος, η Κάλυμνος και η Λέρος εμφανίστηκαν ξαφνικά εκτός ελληνικής επικράτειας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο κοινό.

Μετά τις αντιδράσεις, η παραγωγή απέσυρε το αρχικό τρέιλερ και δημοσιοποίησε στη συνέχεια τη σωστή εκδοχή.

«Είναι απαράδεκτο και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό», είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Στο σάιτ του ΣΚΑΙ, μάλιστα, είχε παραμείνει το αρχικό, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να στέλνει μήνυμα στους ανθρώπους του καναλιού.

«Να πω και στον ΣΚΑΙ να το βγάλετε και από το σάιτ. Το έχετε βγάλει από τον αέρα, βγάλτε το κι από το σάιτ τώρα», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.