Δέσποινα Καμπούρη για τη δασκάλα από το Λουτράκι που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή: Μέχρι ένα σημείο δεν έχει άδικο αυτή η κυρία

Την άποψή της σχετικά με τη δασκάλα από το Λουτράκι, που κατήγγειλε έναν εξάχρονο μαθητή για θωπεία, εξέφρασε η Δέσποινα Καμπούρη, υποστηρίζοντας ότι σε ένα βαθμό συμφωνεί με την επιλογή της γυναίκας να καταγγείλει το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες η εκπαιδευτικός κατήγγειλε τον μαθητή ότι τη θώπευσε, όταν την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του σε σχολείο στο Λουτράκι.

Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, η δασκάλα έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό» και η Δέσποινα Καμπούρη σχολίασε ότι μέχρι ένα σημείο η εκπαιδευτικός δεν έχει άδικο. Όπως εξήγησε, θεωρεί ότι δεν είναι αποδεκτό για ένα παιδί έξι ετών να πιάνει το στήθος της δασκάλας του και πρόσθεσε ότι βασίζεται μόνο σε όσα έχουν παρουσιαστεί μέχρι τώρα μέσω της καταγγελίας.

Η δημοσιογράφος συμπλήρωσε ότι η εκπαιδευτικός έπραξε σωστά που ενημέρωσε τον διευθυντή, όπως ήταν υποχρεωμένη.

Πιο συγκεκριμένα δήλωσε: «Εγώ να ρωτήσω κάτι; Διαφωνείτε σε όλα μαζί της; Εγώ θεωρώ και ας σας φανεί περίεργο ότι μέχρι ένα σημείο δεν έχει άδικο αυτή η κυρία. Είναι μια μη αποδεκτή συμπεριφορά ένα παιδάκι έξι χρονών να πιάνει το στήθος της δασκάλας του. Εγώ μένω σε αυτά που βλέπω. Αυτή είναι η καταγγελία. Μέχρι αυτό το σημείο είμαι μαζί της, έκανε πολύ καλά ως όφειλε ως εκπαιδευτικός να ενημερώσει τον διευθυντή. Δεν τη δικαιολογώ, θέλω να το εξηγήσω, γιατί είναι πολύ λεπτή η ισορροπία. Ίσως να προτρέχω, ας δούμε το δεύτερο μέρος του βίντεο. Εγώ δεν μιλάω για σεξουαλική ορμή, μιλώ για αποδεκτή ή μη αποδεκτή συμπεριφορά».

Δείτε το βίντεο