Χρηστίδου: Τα όσα λέει ο Παπανώτας είναι στην ίδια στρατόσφαιρα με αυτά που είχε πει ο Χάρης Βαρθακούρης για την Αντελίνα

Την έκταση που πήρε το θέμα γύρω από την τοποθέτηση του Δημήτρη Παπανώτα για την Ελένη Βουλγαράκη σχολίασαν το πρωί του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Η Σίσσυ Χρηστίδου, αφού πρώτα διαφώνησε με τις βολές που δέχτηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για την τοποθέτηση του συνεργάτη της, κυρίως από τον Γιώργο Λιάγκα, στη συνέχεια θέλησε να τοποθετηθεί και για την αναφορά που έκαναν στο «Πρωινό» στο θέμα που είχε προκύψει πέρυσι μετά την τοποθέτηση του Χάρη Βαρθακούρη για τη σύζυγό του, που είχε πει ότι η θέση της είναι στο σπίτι με τα παιδιά τους.

«Μίλησε ο Γιώργος Λιάγκας για δυο μέτρα και δυο σταθμά, και θα συμφωνήσω σε αυτό που λέει. Στα δικά μου αφτιά, αυτά που λέει ο Δημήτρης Παπανώτας είναι μέσα στην ίδια στρατόσφαιρα με αυτά που λέει ο Χάρης Βαρθακούρης. Το ίδιο πράγμα πρεσβεύουν. Είδαμε ότι στον Χάρη Βαρθακούρη, επειδή τα είπε για τη γυναίκα του, είναι οκ να λέει ότι η θέση της είναι εκεί, ενώ ο Δημήτρης Παπανώτας, επειδή δεν είναι δική του γυναίκα, δε μπορεί να το λέει.

Εμένα η θέση μου είναι ότι κανείς δε μπορεί να μιλάει για άλλες γυναίκες. Οι γυναίκες πρέπει να μιλάνε μόνες τους για τον εαυτό τους. Δεν ανήκουν σε κανέναν. Το ζήτημα εκεί ήταν ότι ενόχλησε εμένα και όχι την Αντελίνα, και άρα, με ποιο δικαίωμα αυτό ενοχλεί εμένα», ανέφερε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Δεν είπα ποτέ αυτό που λέει ο Γιώργος Λιάγκας, ότι είναι σεξιστικό μια γυναίκα να παρατάει τη δουλειά για τον άντρα και τα παιδιά της. Αυτό που είπα είναι ότι η διατύπωση του Χάρη Βαρθακούρη είναι προσβλητική για τις γυναίκες και ότι εκπέμπει το λάθος μήνυμα. Δεν αλλάζω γνώμη σε αυτό, αυτή είναι η θέση μου.

Το ότι η ίδια η Αντελίνα θέλησε να βγει και να πει ότι χωρίς τον άντρα της νιώθει ένα τίποτα, είναι δικαίωμά της… Είναι ένα λάθος μήνυμα κατά τη γνώμη μου. Καμία γυναίκα δε πρέπει να νιώθει τίποτα χωρίς τον άντρα της…», πρόσθεσε η παρουσιάστρια.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Νίκος Συρίγος, ο οποίος θέλησε να κάνει μια αναφορά στον Γιώργο Λιάγκα λέγοντας: «Ο Γιώργος Λιάγκας να μην έχει καμία ανησυχία, γιατί όντως, από το λίγο που κυκλοφορώ έξω, και από τα λίγα μηνύματα που διαβάζω, ο κόσμος ξέρει πολύ καλά τι πρεσβεύει ο καθένας μας. Και χρησιμοποιώ την απάντηση της Φαίης, που η Φαίη ξέρει “μην κατηγορείς κάποιον για να κάνεις πλυντήριο στον εαυτό σου”. Για να τελειώνουμε με την ιστορία αυτή και τα απωθημένα που έχει ο καθένας».