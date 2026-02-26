Άρης Πορτοσάλτε: Έχω ψηφίσει τέσσερις φορές τον Κώστα Καραμανλή

Η Μαρία Αναστασοπούλου επανέφερε τη δήλωση του Άρη Πορτοσάλτε ότι έχει ψηφίσει τέσσερις φορές τον Κώστα Καραμανλή το μεσημέρι της Πέμπτης, 26 Φεβρουαρίου, στον αέρα του «Live You».

«Είπες για να το κλείσουμε το πρωί ότι έχεις ψηφίσει τρεις φορές Κώστα Καραμανλή;» τον ρώτησε αρχικά, με τον ίδιο να τη διορθώνει: «Τέσσερις».

Η δημοσιογράφος απάντησε: «Τέσσερις, συγγνώμη Άρη μου», επισημαίνοντας ότι η αποκάλυψη προκάλεσε αίσθηση. «Αυτή την αποκάλυψη γιατί ήθελες να την κάνεις;» συνέχισε η Μαρία Αναστασοπούλου, με τον Άρη Πορτοσάλτε να απαντά ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να το δηλώνει δημόσια. «Στο ραδιόφωνο το ’χω πει πολλές φορές», σημείωσε.

«Είδα τους συναδέλφους το πρωί να μένουν εμβρόντητοι! Ο Οικονόμου γιατί έμεινε εμβρόντητος;», ρώτησε η Μαρία Αναστασοπούλου, με τον Άρη Πορτοσάλτε να σχολιάζει: «Δεν ξέρω τι ψήφισε ο κύριος Οικονόμου το 2009. Δεν μας το ’πε».

Τέλος, ο Άρης Πορτοσάλτε ξεκαθάρισε πως θεωρεί αυτονόητο να ασκεί κριτική, ακόμη και σε πρόσωπο που έχει στηρίξει εκλογικά. «Κριτική στον Καραμανλή θα κάνω εγώ… διότι ήμουν “πελάτης” του», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Δεν έχω πρόβλημα. Τα ’χω πει αυτά χρόνια πριν».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα: