Απόψε ο δεύτερος ελληνικός ημιτελικός για τη Eurovision – Η σειρά που θα εμφανιστούν τα τραγούδια

Απόψε, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 9 το βράδυ, διεξάγεται ο Β’ Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026», του ειδικού τηλεοπτικού σόου της ΕΡΤ που θα αναδείξει τον φετινό εκπρόσωπο της χώρας.

Στη διαδικασία συμμετέχουν συνολικά 28 τραγούδια. Τα μισά από αυτά διαγωνίστηκαν στον Α’ Ημιτελικό της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, ενώ τα υπόλοιπα 14 τραγούδια ανεβαίνουν απόψε στη σκηνή διεκδικώντας μία από τις επτά θέσεις που οδηγούν στον μεγάλο τελικό. Η πρόκριση, όπως και στον πρώτο ημιτελικό, θα κριθεί αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού.

Από τον πρώτο ημιτελικό έχουν περάσει στον μεγάλο τελικό οι:

«Άλμα», Rossana Mailan «Europa», STEFI «Paréa», Evangelia «Χάνομαι», Marseaux «Ferto», Akylas «The Other Side», Alexandra Sieti «YOU & I», STYLIANOS

Την παρουσίαση των τηλεοπτικών βραδιών έχουν αναλάβει ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Ο Β’ Ημιτελικός μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ1, καθώς και μέσω της πλατφόρμας ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας.

Eνδιαφέρον συγκεντρώνει και η συμμετοχή του Good Job Nicky, ο οποίος διαγωνίζεται απόψε με το τραγούδι «Dark Side of the Moon». Ο καλλιτέχνης εμφανίζεται δεύτερος στις προτιμήσεις του κοινού, πίσω από το μεγάλο φαβορί της φετινής διαδικασίας, τον Akyla, γεγονός που καθιστά την αποψινή του εμφάνιση μία από τις πλέον αναμενόμενες της βραδιάς. Στις σίγουρες προκρίσεις της βραδιάς αναμένεται να βρεθεί και ο Zaf με το «Αστείο», καθώς το τραγούδι του έχει γνωρίσει ιδιαίτερη απήχηση στα social media, συγκεντρώνοντας θετικά σχόλια και έντονο ενδιαφέρον τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους φίλους του διαγωνισμού.