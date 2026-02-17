Από τις Σέρρες στην κορυφή: Ο Akylas κάνει το “Ferto” φαβορί για την Eurovision

Ο Akylas σαρώνει με το «FERTO»! Η Ελλάδα εκτοξεύτηκε στη 2η θέση των στοιχημάτων για τη Eurovision 2026, «γκρεμίζοντας» το Ισραήλ και όλα θυμίζουν Παπαρίζου.

Ξεχάστε όσα ξέρατε για τα προγνωστικά της Eurovision, γιατί ο Akylas αποφάσισε να τα κάνει όλα άνω-κάτω! Με τον αέρα της Βόρειας Ελλάδας και μια ενέργεια που δεν κρύβεται, το παιδί από τις Σέρρες έχει βάλει σκοπό να «φέρει» τη νίκη στην Ελλάδα. Μέσα σε μόλις 24 ώρες, το «FERTO» εκτοξεύτηκε στη 2η θέση των αποδόσεων, αφήνοντας το Ισραήλ να κοιτάζει την πλάτη μας και βάζοντας πλέον στο στόχαστρο τη Φινλανδία.

«My Number One» vibes που επιστρέφουν

Δεν είναι μόνο οι αριθμοί, είναι το συναίσθημα. Οι eurofans και οι αναλυτές μιλούν ήδη για μια δυναμική που είχαμε να δούμε από το 2005. Η σύγκριση με τον «πυρετό» που είχε προκαλέσει η Έλενα Παπαρίζου δεν είναι τυχαία. Ο Akylas έχει αυτή την αυθεντική βορειοελλαδίτικη ορμή που κάνει το κοινό να ταυτίζεται μαζί του. Προσγειωμένος, αλλά με το βλέμμα στην κορυφή, δείχνει ότι η Ελλάδα φέτος δεν πάει απλώς για μια καλή θέση, αλλά για το «χρυσό» τρόπαιο.

Η μάχη των προγνωστικών

Αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα δίνει «μάχη σώμα με σώμα» με τη Φινλανδία, η οποία όμως δεν έχει επιλέξει ακόμα επίσημα τραγούδι. Το «FERTO» από την άλλη, σπάει τα κοντέρ με 200.000 προβολές του live performance και εκατομμύρια streams προ των πυλών. Το Ισραήλ υποχώρησε στην 3η θέση, την ώρα που το διεθνές «12άρι» των social media πηγαίνει «δαγκωτό» στον Έλληνα εκπρόσωπο.

Ραντεβού στον ημιτελικό

Σημειώστε την ημερομηνία. Ο Akylas θα εμφανιστεί στο Α’ μισό του πρώτου ημιτελικού στις 12 Μαΐου με ένα τραγούδι που ήδη θεωρείται anthem, ο στόχος είναι ένας. H πρόκριση στον μεγάλο τελικό της 16ης Μαΐου και η επιστροφή του διαγωνισμού στην Αθήνα.

Όπως λέει και ο ίδιος, θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό για να το «φέρει»… και οι στοιχηματικές φαίνεται να τον πιστεύουν τυφλά!