Ανθή Βούλγαρη σε Ιορδάνη Χασαπόπουλο: “Πας φιρί φιρί να χωρίσεις”

Με αφορμή έναν Έλληνα ομογενή που ταξίδεψε από Βοστώνη προς Μόναχο με σχεδόν άδειο αεροπλάνο, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη είχαν έναν ιδιαίτερο διάλογο στον αέρα της εκπομπής.

«Αυτό είναι η χαρά… Άμα ταξιδεύεις μόνος σου, δεν φοβάσαι τίποτα. Δεν έχεις τους άλλους δίπλα να πανικοβληθούν», είπε αρχικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Α.Β.: Ναι, αλλά δεν έχεις έναν άνθρωπο να κρατήσεις το χέρι του και να πεις… φοβάμαι!

Ι.Χ.: Την αεροσυνοδό! Θα είναι και ωραία η αεροσυνοδός, θα κρατήσεις και το χέρι της, μια χαρά θα είναι. Γιατί;

Α.Β.: Ρε συ, πας φιρί φιρί να χωρίσεις.

Ι.Χ.: Γιατί να χωρίσω; Εσύ θα κρατήσεις το χέρι του πιλότου.

Α.Β.: Όχι, δεν θα πάω δίπλα του, ο πιλότος πρέπει να έχει τα χέρια του στο τιμόνι.

«Στο παρελθόν έχω μπει σε πιλοτήριο, γιατί με είχε πιάσει κρίση πανικού και με πήγε η αεροσυνοδός», είπε επίσης η Ανθή Βούλγαρη.

