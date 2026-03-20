Ανδρέας Μικρούτσικος: Ξέσπασε σε κλάματα στην αναφορά του Μίλτου Πασχαλίδη στον θάνατο του αδελφού του

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και ξέσπασε σε κλάματα στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno», με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Μίλτος Πασχαλίδης και την αναφορά του στη στάση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στον θάνατο του Θάνου Μικρούτσικου.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στάση του όταν χάσαμε τον Θάνο. Ήταν αξιοπρεπέστατη και συγκινητική και την εκτίμησα πάρα πολύ», ανέφερε ο Μίλτος Πασχαλίδης, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος έσκυψε το κεφάλι, χωρίς να επιθυμεί να προσθέσει κάτι περισσότερο μετά την προβολή της συνέντευξης, ενώ αρκέστηκε να πει ένα «ευχαριστούμε».

Η Φαίη Σκορδά προσπάθησε να επαναφέρει το κλίμα της εκπομπής, αγκαλιάζοντάς τον, σε μια εμφανώς φορτισμένη στιγμή.

Ανδρέας Μικρούτσικος

