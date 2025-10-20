MENOY

MEDIA NEWS

Ανδρέας Μικρούτσικος σε Σκορδά: Γίνεται να με αφήσετε μια φορά να μιλήσω; Δε γίνεται να διακόπτομαι

THESTIVAL TEAM

Την δυσαρέσκειά του εξέφρασε το πρωί της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου ο Ανδρέας Μικρούτσικος μέσα από την εκπομπή “Buongiorno”.

Αφορμή στάθηκε η συζήτηση γύρω από την αποχώρηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη.

Αφού οι συνεργάτες της Φαίης Σκορδά κατέθεσαν τις απόψεις τους, η παρουσιάστρια έδωσε τον λόγο στον Ανδρέα Μικρούτσικο.

Ωστόσο, την ώρα που εκείνος μιλούσε, η Φαίη Σκορδά προσπάθησε να παρέμβει, κάτι που προκάλεσε τον εκνευρισμό του.

«Γίνεται να με αφήσετε μια φορά να μιλήσω και να μου φέρετε ένα εκατομμύριο αντιρρήσεις μετά; Την ώρα που πάω να αναπτύξω ένα σκεπτικό, δε γίνεται να διακόπτομαι. Αν δε θέλετε, αρκούνε οι 4-5 απόψεις που άκουσα», είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Φ.ΣΚ.: Επειδή ξεκίνησες με τις απόψεις των άλλων.

Α.Μ.: Άκουσέ με ολοκληρωμένα, κι αν έχεις αντιρρήσεις, ό,τι θέλεις μπορούμε να το συζητήσουμε και στο διάλειμμά, δε χρειάζεται ο αέρας.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 5:15…

