Ανδρέας Μικρούτσικος: Αυτή τη στιγμή ζω στο σκοτάδι, χρωστάω το ηλεκτρικό ρεύμα

THESTIVAL TEAM

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε σήμερα ο Ανδρέας Μικρούτσικος στον αέρα του Buongiorno.

Με αφορμή την ακρίβεια που υπάρχει στη χώρα, ο γνωστός παρουσιαστής μίλησε για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

«Εγώ αυτή τη στιγμή που είμαι εργαζόμενος, είμαι προνομιούχος, χρωστάω το ηλεκτρικό μου, τον ΟΤΕ μου, τα πράγματά μου… Παίρνω κάποια χρήματα και μου τα δέσμευσαν γιατί έχω πρόβλημα, έγινε κάποιο μπέρδεμα. Εγώ αυτή τη στιγμή ζω στο σκοτάδι. Ήμαρτον.

Εκεί που έχει πάει το ηλεκτρικό, εκεί που έχει πάει η βενζίνη, εκεί που έχουν πάει τα τρόφιμα, εκεί που έχει πάει όλο αυτό το σύστημα. Να αλλάξουνε και να αλλάξει πρώτα από όλα η αντιπολίτευση», είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

Ανδρέας Μικρούτσικος

