After Dark: Ποιους υποδέχεται απόψε ο Θέμης Γεωργαντάς στο εξομολογητήριο;

Με ένα ακόμα επεισόδιο του After Dark έρχεται ο Θέμης Γεωργαντάς, απόψε στις 00:45, στο πρόγραμμα του OPEN. Σ’ αυτό, ο παρουσιαστής καλωσορίζει την καταξιωμένη δημοσιογράφο Άρια Καλύβα η οποία μιλάει για τη συνεργασία της με το OPEN και την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και δηλώνει ότι βρίσκεται σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον που την αντιμετωπίζουν με σεβασμό και εκτίμηση.

Αποκαλύπτει ότι όταν ήταν μικρή ήθελε να γίνει ηθοποιός. Μάλιστα, έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, αλλά δεν πέρασε και μέσα από αυτήν την εμπειρία κατάλαβε νωρίς ότι δεν διαθέτει υπομονή και πως αυτός ο χώρος δεν θα της ταίριαζε.

Όσον αφορά το αστυνομικό ρεπορτάζ, αποκάλυψε ότι πάλεψε πολύ για να εδραιωθεί γιατί στιλιστικά δεν έπειθε. Στην αρχή της καριέρας της, της είχαν προτείνει αντί για αστυνομικό ρεπορτάζ να κάνει πολιτιστικό, γεγονός που την οδήγησε να βάλει τα κλάματα.

Αναφέρεται επίσης στη συνεργασία της με τον Γιώργο Λιάγκα, ενώ μιλάει και για το πρόωρο τέλος της εκπομπής «Power Talk» με την Τατιάνα Στεφανίδου.

Η έκπληξη δεν αργεί να έρθει, καθώς στο πλατό εμφανίζεται ο φίλος της, δικηγόρος και παρουσιαστής Τάσος Ντούγκας, για να τα κάνει όλα… «Άνω Κάτω». Εννοείται ότι δεν αντιστάθηκαν στα παιχνίδια του Θέμη.

Άραγε η Άρια Καλύβα και ο Τάσος Ντούγκας «Δάγκωσαν τη γλώσσα τους» ή μίλησαν για όλους και για όλα; Φυσικά, ακολουθεί ένα άκρως αποκαλυπτικό εξομολογητήριο με τις πιο hot ερωτήσεις. Θα καταφέρει η Άρια Καλύβα να απαντήσει με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του Θέμη;

After Dark Θέμης Γεωργαντάς

