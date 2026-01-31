Αφροδίτη Γραμμέλη: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος καταργεί τις δημόσιες σχέσεις, έχει χαλάσει φιλίες, έχει κλείσει σπίτια

Το δικό της σχόλιο για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τις συζητήσεις που άνοιξαν οι πρόσφατες δηλώσεις του περί παρουσιαστών και ευκαιριών έκανε το πρωί του Σαββάτου (31/1) η Αφροδίτη Γραμμέλη.

Μέσα από την εκπομπή “Σαββαοτοκύριακο Παρέα”, η γνωστή δημοσιογράφος τάχθηκε υπέρ του συνεργάτη της Φαίης Σκορδά, αναφορικά με τα πρόσωπα που έχει δει να τον “προσπερνούν επιδεικτικά” -όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο ίδιος- στην χρονική “ιεραρχία” της παρουσίασης, μένοντας στο γεγονός πως πρόκειται για μία τηλεοπτική προσωπικότητα που καταργεί τις δημόσιες σχέσεις.

«Εγώ θεωρώ ότι έχει γίνει μια μεγάλη παρεξήγηση, γιατί απομονώθηκε ένα απόσπασμα. Εγώ είδα τη συνέντευξη και έχω μιλήσει και με τον Δημήτρη, τον οποίο υπεραγαπώ και θαυμάζω, γιατί θεωρώ ότι όντως ο Δημήτρης έχει πάρει κάποιες ευκαιρίες στο παρελθόν και έχει αποδείξει ότι μπορεί», ξεκίνησε την τοποθέτησή της η Αφροδίτη Γραμμέλη στον αέρα του ΑΝΤ1 και συνέχισε:

«Ο Δημήτρης έκανε μία αυτοκριτική, δεν μίλησε μόνο για τις εκπομπές. Είπε ότι έχει πάρει κάποιες αποφάσεις για το σώμα του, δεν θέλει να χάνει και να παίρνει βάρος, μάλλον δεν θέλει να ξαναπάρει βάρος, θέλει να προσέξει λίγο περισσότερο τη ζωή του, τον εαυτό του και να αλλάξει μία ρότα επαγγελματικά.

Δηλαδή έχει αποφασίσει να μην κάνει κάποιες προσωπικές υποχωρήσεις και να μπορέσει να αδράξει τις ευκαιρίες που του δίνονται. Δεν στοχοποίησε τους ανθρώπους που μπορεί να περνάνε από δίπλα μας, να τρέχουν πιο γρήγορα ή να τους δίνονται ευκαιρίες. Δεν κάνει τέτοιο πράγμα, ίσα-ίσα που νομίζω ότι είναι και πολύ θετικός».

«Του αξίζει να τα καταφέρει και να σου πω και κάτι; Εγώ θυμάμαι μία εκπομπή που έλειπε η Φαίη και την έκανε με την Κατερίνα τη Ζαρίφη. Ήταν εξαιρετικοί και την κράτησαν και πολύ ψηλά την εκπομπή. Όχι ότι έχει ανάγκη τώρα να του πιστώσω εγώ ότι είναι καλός. Είναι πολύ καλός. Και καλό παιδί και καλός παρουσιαστής.

Λέει και αυτά που δεν μπορούν να πουν εύκολα οι άλλοι. Γιατί μας έχουν φάει οι δημόσιες σχέσεις τις οποίες ο Δημήτρης τις καταργεί. Δηλαδή έχει χαλάσει και φιλίες… Έχει κλείσει και σπίτια», κατέληξε στον σχολιασμό της η Αφροδίτη Γραμμέλη.