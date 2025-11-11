Food break στο Mediterranean Cosmos: Μια στάση για κάθε γεύση

Λένε πως κάθε γεύση είναι μια εμπειρία. Όταν όμως η εμπειρία αυτή μετατρέπεται σε απόλαυση, τότε η ικανοποίηση ξεπερνά κάθε προσδοκία. Στο Mediterranean Cosmos, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε μία πληθώρα γεύσεων που θα ικανοποιήσει κάθε επιθυμία.

Στα καταστήματα που στεγάζονται στους χώρους του εμπορικού κέντρου μπορείτε να βρείτε μια πληθώρα γεύσεων που θα ξετρελάνει και τους πιο απαιτητικούς. Η απόλαυση της γεύσης ξεκινάει εδώ. Γιατί εδώ, η κάθε στάση είναι μια γευστική ανακάλυψη που θα σας μείνει αξέχαστη!

Το thestival.gr ξεχώρισε για εσάς τις πιο must επιλογές για μια γευστικό break από τους καταιγιστικούς ρυθμούς της καθημερινότητας:

Εν Καρπώ

Ήρθε η ώρα να απολαύσετε τον αγαπημένο σας καφέ, όμως θέλετε και για γλυκιά λιχουδιά για συνοδευτικό. Το Εν Καρπώ έχει φροντίσει για εσάς και φέρνει μια εξαιρετική επιλογή!

Λαχταριστά κουλούρια χωρίς ζάχαρη: Απόλαυση χωρίς ενοχές! Φρέσκα και γεμάτα γεύση, ιδανικά για να απολαύσετε κάθε στιγμή της ημέρας!

Hot Pot

Αν ψάχνετε μια υγιεινή και ταυτόχρονα γευστική στάση, το Hot Pot έχει την ιδανική πρόταση με έντονο το άρωμα Ελλάδας.

Δοκιμάστε την ελληνική σαλάτα με κινόα και δεν θα το μετανιώσετε! Με πολύχρωμη κινόα, καρέ ντομάτας, πιπεριάς και αγγουριού, ρόκα, ελιές, μάνγκο μυρωδικά και σάλτσα vinaigrette, αποτελεί σίγουρα μια δελεαστική επιλογή.

Λάδι & Ρίγανη

Λαχταρίσατε γύρο όμως σκέφτεστε τις τύψεις που θα έχετε μετά για την ατασθαλία αυτή; Το Λάδι & Ρίγανη έχει φροντίσει για εσάς και φέρνει μια άκρως γευστική επιλογή.

Ανακάλυψε τη νέα γευστική εμπειρία με τον Γύρο Greendish! Σαλάτα με φρέσκο μαρούλι και λαχταριστό γύρο, με σως μουστάρδας και μαγιονέζας, γλυκιά πάπρικα, ντοματίνια αλλά και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Συνοδεύστε την επιλογή αυτή με φρεσκοτηγανισμένες, ζεστές πατάτες και θα ξετρελαθείτε!

Pax Burgers

Για τους λάτρεις του αυθεντικού burger, το Pax Burgers είναι ο απόλυτος προορισμός με την πιο smashed cheese mess επιλογή!

Δύο smashed μοσχαρίσια burgers 95gr, γεμάτα γεύση , με λιωμένο raclette τυρί, paprikamayo, τραγανές πίκλες και φρέσκο κρεμμύδι, συνοδευόμενα από queso sauce με chilibacon για μια έξτρα πινελιά. Απογειώστε την επιλογή σας με μια μερίδα λαχταριστές τηγανιτές πατάτες.

Falafel – Taste Middle East

Αν ψάχνετε γεύσεις από τη Μέση Ανατολή στο πιάτο σας, τότε το Falafel – Taste Middle East είναι ο σωστός προορισμός για εσάς.

Ανακαλύψτε το Special Falafel για μια μοναδική εμπειρία απόλαυσης! 8 λαχταριστά φαλάφελ με τηγανιτή λιβανέζικη πίτα και χούμους ή μπαμπαγκανούζ. Διαλέξτε την ανάλογη σως ανάλογα με τα γούστα σας και απογειώστε την επιλογή σας: Ταχίνι για μια παραδοσιακή πινελιά, γιαούρτι για μια ήπια προσθήκη και καυτερή για να φτιάξετε έναν εκρηκτικό συνδυασμό.

Cinnabon

Αν νιώθετε πως ήρθε η ώρα να χαρίσετε στον εαυτό σας μια γλυκιά «αμαρτία», τότε το Cinnabon έχει μία άκρως γευστική πρόταση με άρωμα κανέλλας.

Το ρολό Cinnabon με ρολά φρέσκιας ζύμης, γεμιστά με ζεστή κανέλα και καστανή ζάχαρη, επικαλυμμένα με πλούσιο cream cheese που λιώνει στο στόμα, έρχεται για να απογειώσει τον ουρανίσκο σας! Συνδυάστε το με μια δροσερή λεμονάδα mango για την τέλεια ισορροπία γεύσεων.

Τερκενλής

Το κατάστημα Τερκενλής φημίζεται για τα λαχταριστά και γεμάτα γεύση τσουρέκια του.

Αν θέλετε ένα παραδοσιακό αφράτρο και γεμάτο γεύση και αρώματα τσουρέκι, μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στο ατομικό τσουρεκάκι πλεξούδα και δτο πολίτικο ,με μαστίχα, μαχλέπι και κακουλέ. Δύσκολο δίλημμα, όμως αν δεν θέλετε να παιδεύεστε, μπορείτε να τα δοκιμάσετε και τα δύο!