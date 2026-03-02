MENOY

Ζωή Λάσκαρη: Στα δικαστήρια οι κόρες της για τα κοινόχρηστα της βίλας στο Πόρτο Ράφτη

|
THESTIVAL TEAM

Στα δικαστήρια βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας (2/3) οι κόρες της αείμνηστης ηθοποιού Ζωή Λάσκαρη, η Μάρθα Κουτουμάνου και η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου, ύστερα από αγωγή του διαχειριστή του συγκροτήματος «Απολλώνιο» στο Πόρτο Ράφτη.

Όπως μετέφερε η δημοσιογράφος Ελισάβετ Οικονόμου μέσα από την εκπομπή της Κατερίνα Καινούργιου, η υπόθεση επρόκειτο να εκδικαστεί στο Ειρηνοδικείο, με τις δύο γυναίκες να εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους. Ωστόσο, η διαδικασία αναβλήθηκε και μεταφέρθηκε για τον Φεβρουάριο του 2027.

Ο διαχειριστής ζητά την καταβολή των 68.000 ευρώ για ανεξόφλητα κοινόχρηστα της βίλας.

Ένα μέρος των οφειλών φέρεται να έχει ήδη τακτοποιηθεί, όμως το συνολικό ποσό παραμένει σε εκκρεμότητα, με τον διαχειριστή να επιμένει στην πλήρη εξόφληση.

Ο δικηγόρος της Μάρθας Κουτουμάνου, Κωνσταντίνος Μπάκας μίλησε στην εκπομπή του Alpha και εξήγησε: «Σήμερα επρόκειτο να εκδικαστεί η αγωγή που ασκήθηκε από τη διαχείριση του Απολλώνιου συγκροτήματος που βρίσκεται στο Πόρτο Ράφτη, η οποία αγωγή στρέφεται κατά της εντολέως μου, Μάρθας Κουτουμάνου και της αδελφής της, Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου.

Η αγωγή αυτή αφορά αμφισβητούμενη αξίωση κοινοχρήστων, την οποία οι ενάγοντες προσδιορίζουν όσον αφορά τη δική μου εντολέα, τη Μάρθα, στο ποσό των 68.000 ευρώ. Είναι μία αξίωση αυθαίρετη, την οποία η εντολέας μου την αμφισβητεί και η αναγκαία απάντηση θα δοθεί, η λύση, από το δικαστήριο. Γίνονται παράλληλα κάποιες προσπάθειες για εξωδικαστική διευθέτηση, οι οποίες πάντοτε ελπίζουμε να καρποφορήσουν ώστε να αποφύγουμε την προσφυγή στη δικαιοσύνη που πάντα είναι η τελευταία λύση σε αστικές υποθέσεις».

Ζωή Λάσκαρη

