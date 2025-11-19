Ζέτα Δούκα: Ένας γιατρός με ρώτησε τι νούμερο σουτιέν φοράω, είχα σοκαριστεί

Μία προσωπική αποκάλυψη έδωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ζέτα Δούκα, περιγράφοντας ένα σεξιστικό περιστατικό που βίωσε όταν εργαζόταν ως φυσιοθεραπεύτρια.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids» και ανέφερε ότι ένας γιατρός της έκανε μία αδιάκριτη ερώτηση σχετικά με το μέγεθος του στήθους της.

Συγκεκριμένα, η Ζέτα Δούκα αποκάλυψε ότι ο εν λόγω άντρας τη ρώτησε -χωρίς κανέναν προφανή λόγο- τι νούμερο σουτιέν φοράει.

«Όταν ήμουνα στο στο ΚΑΤ και έκανα κλινική άσκηση, υπήρχε ένας γιατρός, ο οποίος μου έδειχνε πόσο πολύ του άρεσα. Ήταν μεγαλύτερης ηλικίας, ήταν διευθυντής στην κλινική αυτή. Και μου έλεγε συνέχεια να να κανονίσουμε να βγούμε για ένα κρασάκι, να κανονίσουμε να βγούμε για ένα καφεδάκι, να κανονίσουμε. Εγώ έλεγα “όχι, όχι, όχι”», άρχισε να περιγράφει η δημοφιλής καλλιτέχνιδα.

«Κάποια στιγμή όταν ήμασταν μπροστά σε έναν ασθενή που του έκανα εγώ φυσικοθεραπεία και ζητούσε να μάθει ποια είναι η πρόοδός του και μου έκανε διάφορες ερωτήσεις -ήτανε και η προϊσταμένη της φυσικοθεραπείας, ήτανε και μικρότεροι γιατροί, ειδικευόμενοι και πάρα πολύς κόσμος τέλος πάντων- λέει “πολύ ωραία όλα αυτά που μου λέτε, αλλά θέλω να σας πω και να σας ρωτήσω και κάτι άλλο”, λέω, “παρακαλώ”.

“Τι νούμερο σουτιέν φοράτε”, με ρώτησε. Είναι αυτά τα που λέμε, τα σεξιστικά. Και του απάντησα “δεν νομίζω ότι αυτή η ερώτηση αφορά τους ανθρώπους, τους παρευρισκόμενους εδώ και γενικώς είναι άσχετη”. Ήτανε πάρα πολύ άβολο και θυμάμαι ότι είχα σοκαριστεί τόσο πολύ και δεν ξέρω πώς βρήκα το θάρρος να του πω ότι “ξέρετε κάτι; Δεν δεν θέλω να σας απαντήσω, γιατί δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει και κανέναν άνθρωπο”.

Θέλω να πω σε αυτούς αυτούς οι οποίοι θεωρούν -οι άντρες, ως επί το πλείστον- τους εαυτούς τους, τουλάχιστον θεούς ότι υπάρχει αυτό που λέμε, ποια είναι η διαφορά του Θεού με το με το γιατρό; Ότι ο Θεός δεν πιστεύει ότι είναι γιατρός. Ε, εκεί πέρα πραγματικά κάνουνε ό,τι θέλουνε. Και δεν τους νοιάζει. Σε φέρνει σε δύσκολη θέση, δεν καταλαβαίνει κιόλας. Νομίζει ότι είναι και κολακευτικό να στο ρωτήσει. Ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι στο επίπεδο του φλερτ», αποκάλυψε η Ζέτα Δούκα.

«Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα μεγαλύτερης ηλικίας, που κάνουν όλα αυτά τα σεξιστικά σχόλια. Φέρνουνε τον άλλον τον άνθρωπο, τη γυναίκα ως επί το πλείστον, σε δύσκολη θέση. Και δεν το καταλαβαίνουν και λένε ίσα ίσα, θα πρέπει να κολακεύεσαι με το ενδιαφέρον που σου δείχνω», εξομολογήθηκε ακόμα η ηθοποιός.