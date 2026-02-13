Βίκυ Κάβουρα: Η κόρη μου είναι 20 μηνών και είναι κολλημένη με τον Άγιο Παΐσιο, πριν κοιμηθεί τον βλέπει στην τηλεόραση

Για την κόρη της μίλησε η Βίκυ Κάβουρα, αποκαλύπτοντας το κόλλημα που έχει με τον Άγιο Παΐσιο. Η ηθοποιός εξήγησε πως κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί παρακολουθούν τη σειρά στην τηλεόραση και εκείνη τον χαιρετάει και έπειτα κοιμάται.

Στη συνέντευξη που έδωσε στο «Πρωινό» την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, η Βίκυ Κάβουρα αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο που έχει αλλάζει η ζωή της και η σχέση της με τον Γιώργο Τζαβέλλα μετά τον ερχομό του παιδιού τους.

Για το κόλλημα που έχει με τον Άγιο Παΐσιο η κόρη της, η ηθοποιός είπε: «Έχω πάρα πολύ καιρό να πάω Κυριακή να εκκλησιαστώ, πηγαίνουμε όμως πολύ συχνά σε ναούς, προσευχόμαστε και ηρεμούμε εκεί μέσα. Αυτό μας το έχει ξυπνήσει περισσότερο η μικρή, η οποία είναι κολλημένη με τον Άγιο Παΐσιο. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί θέλει τον Άγιο Παΐσιο στην τηλεόραση, έχουμε δει όλα τα αποσπάματα από τη σειρά, μετά τον χαιρετάει, του λέει καληνύχτα και κοιμάται. Όλα σχεδόν σπίτια στην Ελλάδα έχουν εικόνες, δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε στο μέλλον».

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, η Βίκυ Κάβουρα μίλησε για την απόφασή της να επιστρέψει στη δουλειά 1,5 χρόνο σχεδόν μετά τη γέννα: «Δεν είμαι άνθρωπος που μπορώ να κάτσω στο σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνέχεια έλεγα “άλλους δύο μήνες με χρειάζεται η κόρη μου”. Το μωρό είναι 1,5 χρονών, 20 μηνών. Τώρα που “ξεπετάχτηκε”, ξεκινήσαμε και το σχολείο… Την πάω παιδικό σταθμό. Από τον Οκτώβριο ξεκίνησε και είναι πολύ χαρούμενη κι αυτή κι εμείς. Λύθησε η γλώσσα της. Έχω ρωτήσει και παιδοψυχολόγο, το έψαξα βαθιά, δεν είναι απαραίτητο να είναι η μαμά συνέχεια πάνω από το παιδί. Κι εγώ επειδή έχω δουλέψει πάρα πολύ στη ζωή μου, δεν ήθελα να αφήσω τα πάντα», δήλωσε.

Για το ενδεχόμενο να μεγαλώσει η οικογένειά της με τον ποδοσφαιριστή, η ηθοποιός επισήμανε: «Αυτά τα ξέρει ο Θεός. Όπως ούτε το πρώτο σκεφτόμασταν. Ό,τι φέρει ο Θεός. Εγώ θέλω μεγάλη οικογένεια. Και ο σύζυγος. Μου αρέσουν τα παιδάκια».

Σε άλλο σημείο, η Βίκυ Κάβουρα αναφέρθηκε στον τρόπο που άλλαξε η ζωή της μετά τη γέννηση του παιδιού της: «Αυτή η φάση της ζωής μου είναι διαφορετική και είναι απολαυστική, γιατί για εμένα είναι μεγάλο δημιούργημα το να φτιάξεις έναν άνθρωπο και να σε παρασύρει σε ομορφιές. Έχω χάσει κάποια πράγματα από πριν, αλλά κερδίζω πολλά περισσότερα με αυτή».

Όσον στη σχέση της με τον Γιώργο Τζαβέλλα, εξομολογήθηκε: «Δεν κάνουμε τίποτα για του Αγίου Βαλεντίνου γιατί δεν αρέσει στον Γιώργο. Θα μου πάρει την επόμενη μέρα λουλούδια για να πάει κόντρα. Αλλά κάτι είναι κι αυτό. Είμαστε 4 χρόνια μαζί. Θεωρώ ότι όταν κάτι είναι αληθινό, μέρα με τη μέρα να μεγαλώνει ο έρωτας. Αν δεν συμβαίνει αυτό και ρουτινιάζει, θέλει βοήθεια και αν. Το φυσιολογικό είναι να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα ο έρωτας και η αγάπη. Εμείς περνάμε φάσεις μετά τον ερχομό της μικρής. Στην αρχή μου έκλεψε την προσοχή η μικρή, τώρα την έχει κλέψει στον Γιώργο και αισθάνομαι παραγκωνισμένη. Περνάμε κι εμείς οι γυναίκες φάσεις με τα ορμονικά μας, με τις ψιλοκαταθλιψούλες κτλ, αλλά το θέμα είναι να επιβιώνεις σε όλες τις φάσεις. Δεν είναι τίποτα εύκολο και πιστεύω ότι επειδή φαίνεται ότι κάτι είναι τέλειο… δεν υπάρχει τίποτα τέλειο. Υπάρχουν δυσκολίες σε όλες τις φάσεις και σε όλους τους ανθρώπους. Το θέμα είναι ο τρόπος που τις αντιμετωπίζουμε και να τις αντιμετωπίζουμε, να μην τα παρατάμε».

Στο τέλος, η Βίκυ Κάβουρα μίλησε και για τη σχέση της κόρης της με τον πατέρα της: «Είναι ερωτική η σχέση τους, βλέπω πως τον φιλάει, είναι ξεκάθαρο από τώρα. Έρχεται στο κρεβάτι και κοιμάται, εγώ η μισή είμαι κάτω απ’ το κρεβάτι, με σπρώχνει σε όλη τη διάρκεια».