Βασίλης Κούκουρας: Καβάλησα το καλάμι, υπήρχε κάποια αλλοίωση, αλλά είχα καλούς φίλους και με συμμάζεψαν

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» ήταν σήμερα ο Βασίλης Κουκούρας. Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για τα επαγγελματικά του, αλλά και για τον έρωτα.

«Εάν δεν υποφέρεις δεν είσαι ερωτευμένος. Ο έρωτας είναι μια ανυπόφορη κατάσταση, τόσο ανυπόφορη που σε κάνει ευτυχισμένο. Είναι οξύμωρο. Δεν ερωτεύεσαι επειδή πρέπει να σε ερωτευτεί και η άλλη πλευρά. Έχω ερωτευτεί άτομο που δεν ανταποκρίθηκαν και υπέφερα, αλλά τελείωσε αυτό. Η διαδικασία αυτή με έκανε ωριμότερο και με σμίλευσε. Είχα κατακτήσεις στη ζωή μου.

Έχω υπάρξει εγωιστής μέσα στις σχέσεις μου, λόγω ηλικίας κυρίως. Αυτό ήταν η αγωνία μου στο να αποκτήσω αυτογνωσία. Το πιο ακραίο που έχω κάνει για σχέση μου ήταν ότι με την αγωνία μου να πάρω ένα δώρο και να το αφήσω, τράκαρα από το στρες. Ήμουν με το μηχανάκι, έπεσα, σηκώθηκα, το παρέδωσα και στον δρόμο της επιστροφής ξαναέπεσα. Ήταν σαν να μην έχω πέσει. Δεν είχε ανταπόκριση αυτός ο έρωτας», είπε αρχικά ο Βασίλης Κούκουρας.

Ο Βασίλης Κούκουρας είπε στη συνέχεια: «Με έχουν απορρίψει επαγγελματικά και αυτό με πόνεσε, γιατί το ήθελα να το κάνω. Το 99% της επιλογής των ηθοποιών είναι όπως είσαι ανεξαρτήτως ταλέντου, αν «δένει» με τον άλλον. Περίπου 36-38 χρόνια παίζω επαγγελματικά. Και έχω κάνει και άλλες δουλειές. Έχω κάνει παρουσιάσεις, έχω κάνει οδηγός σε φορτηγά, ασφαλιστής. Δεν ήμουν τόσο γνωστός τότε.

Το καλάμι το καβάλησα αλλά σε σχέση με τον εαυτό μου. Υπήρχε κάποια «αλλοίωση» αλλά είχα καλούς φίλους και με συμμάζεψαν. Και η δική μου ενασχόληση με την ψυχανάλυση βοηθήθηκα. Δεν ήμουν ψώνιο δεν ήθελα να έχω την προσοχή. Κατάλαβα ότι δεν είναι σωστά κάποια πράγματα που κάνω. Είναι μεγάλη ευτυχία να παλεύεις με τον εγωισμό σου και τελικά να τον νικάς».