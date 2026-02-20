Βασιλική Τρουφάκου: Μου ‘χει συμβεί να μην καταφέρω να αγαπήσω συνεργασία, στο θέατρο

Η Βασιλική Τρουφάκου βρέθηκε το πρωινό της Παρασκευής μαζί με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, όπως είδαμε στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ. Μεταξύ άλλων, η γοητευτική ηθοποιός μίλησε για το πώς φροντίζει να διαχειρίζεται τις επαγγελματικές της συνεργασίες.

Ειδικότερα, η Βασιλική Τρουφάκου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ενώ οι δύσκολες συνθήκες είναι πολύ συχνές στη δουλειά μας, μου ‘χει συμβεί – πολύ κατ’ εξαίρεση – μία μόνο φορά να μην καταφέρω να αγαπήσω τη δουλειά. Και αυτό ήταν πολύ επώδυνο, όχι επώδυνο του τύπου να κλαις και να χτυπιέσαι αλλά ήταν επώδυνο γιατί δεν κατάφερα να διανύσω τον δρόμο προς τη χαρά. Γιατί έχει μεγάλη χαρά η δουλειά μας. Στο θέατρο ήταν αυτή η συγκεκριμένη συνεργασία”.

“Το θέατρο πληγώνει πιο βαθιά γιατί δεν έχεις διαφυγή. Είναι δηλαδή κεκλεισμένων των θυρών, κυριολεκτικά. Μπορείς να φύγεις από μια συνεργασία αλλά έχει την ιδιαιτερότητα να ξέρεις ότι, για παράδειγμα, αν δεν πας εσύ… κλείνει το θέατρο. Για να μην κλείσει, δε, το θέατρο πρέπει να μπει σε μια εκτεταμένη διαδικασία αντικατάστασης”.

“Οπότε πάνω εκεί υπάρχει αυτό. Και λες “εντάξει, θα τελειώσει” αν και σκέφτεσαι πως πριν από αυτό… μπορεί να ‘χω τελειώσει εγώ ως ψυχή και ως άνθρωπος. Τελικά, όμως, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η διαδρομή προς το να βρεις τη χαρά και την αγάπη αυτού που έχεις επιλέξει να κάνεις” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Βασιλική Τρουφάκου στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στο πρωινό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.