MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Βασιλική Τρουφάκου: Μου ‘χει συμβεί να μην καταφέρω να αγαπήσω συνεργασία, στο θέατρο

|
THESTIVAL TEAM

Η Βασιλική Τρουφάκου βρέθηκε το πρωινό της Παρασκευής μαζί με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Κρατερό Κατσούλη, όπως είδαμε στην εκπομπή «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ. Μεταξύ άλλων, η γοητευτική ηθοποιός μίλησε για το πώς φροντίζει να διαχειρίζεται τις επαγγελματικές της συνεργασίες.

Ειδικότερα, η Βασιλική Τρουφάκου σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ενώ οι δύσκολες συνθήκες είναι πολύ συχνές στη δουλειά μας, μου ‘χει συμβεί – πολύ κατ’ εξαίρεση – μία μόνο φορά να μην καταφέρω να αγαπήσω τη δουλειά. Και αυτό ήταν πολύ επώδυνο, όχι επώδυνο του τύπου να κλαις και να χτυπιέσαι αλλά ήταν επώδυνο γιατί δεν κατάφερα να διανύσω τον δρόμο προς τη χαρά. Γιατί έχει μεγάλη χαρά η δουλειά μας. Στο θέατρο ήταν αυτή η συγκεκριμένη συνεργασία”.

“Το θέατρο πληγώνει πιο βαθιά γιατί δεν έχεις διαφυγή. Είναι δηλαδή κεκλεισμένων των θυρών, κυριολεκτικά. Μπορείς να φύγεις από μια συνεργασία αλλά έχει την ιδιαιτερότητα να ξέρεις ότι, για παράδειγμα, αν δεν πας εσύ… κλείνει το θέατρο. Για να μην κλείσει, δε, το θέατρο πρέπει να μπει σε μια εκτεταμένη διαδικασία αντικατάστασης”.

“Οπότε πάνω εκεί υπάρχει αυτό. Και λες “εντάξει, θα τελειώσει” αν και σκέφτεσαι πως πριν από αυτό… μπορεί να ‘χω τελειώσει εγώ ως ψυχή και ως άνθρωπος. Τελικά, όμως, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η διαδρομή προς το να βρεις τη χαρά και την αγάπη αυτού που έχεις επιλέξει να κάνεις” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Βασιλική Τρουφάκου στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στο πρωινό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.

Βασιλική Τρουφάκου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΕΘ 6 ώρες πριν

O νέος πρόεδρος της ΔΕΘ ενημέρωσε τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης για την ανάπλαση της Έκθεσης

ΚΑΙΡΟΣ 16 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Τζέφρι Επστάιν: Θύματά του θα λάβουν 35 εκατ. αποζημίωση – Συμβιβασμός με τους διαχειριστές της περιουσίας του

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

Υποχώρησε το Δημόσιο Χρέος κατά 2,15 δισ. ευρώ το 2025, έπεσε στα 362,8 δισ. ευρώ

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Μεξικό: Κατάσχεση υποβρυχίου με τέσσερις τόνους κοκαΐνης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Σκέρτσος: Η αντιπολίτευση νομιμοποιεί ως κάτι “κανονικό” τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας