Βάνα Μπάρμπα για Απόστολο Γκλέτσο: Η Σοφία Μουτίδου τον πρόσβαλε, πώς ξέρει ότι λέει ψέματα;

Το on air επεισόδιο στην εκπομπή “Real View” με τον Απόστολο Γκλέτσο και τη Σοφία Μουτίδου σχολίασε η Βάνα Μπάρμπα σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Η ηθοποιός απάντησε, επίσης, και για τη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».

«Με λυπεί αφάνταστα γιατί περνάμε μια περίοδο που είναι δύσκολη για όλους. Δεν θα έπρεπε να λέγονται αυτά τα πράγματα, ο ένας για τον άλλον κακίες. Αντί να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι και να μην εκφέρουμε ανοησίες που βλάπτουν και τον χώρο μας και δεν είναι και αλήθεια.

Αυτά είναι ανοησίες και βλακείες. Όλος ο κόσμος μπορεί να έχει σχέση ο ένας με τον άλλον, τι πάει να πει το θέατρο; Αυτά είναι βλακείες, σε παρακαλώ, τα θεωρώ σαχλαμάρες», είπε αρχικά η Βάνα Μπάρμπα.

Η Βάνα Μπάρμπα είπε στη συνέχεια: «Η Σοφία Μουτίδου πρόσβαλε τον καλεσμένο της, δεν μιλάμε έτσι, δεν είναι τηλεοπτικός λόγος. Δεν επιτρέπεται, πώς ξέρεις ότι λέει ψέματα; Ξεπερνάμε πάλι τα όρια. Οι εκπομπές για να μπορούν να έχουν νούμερα, εκχυδαΐζονται, αυτά είναι ντεμοντέ. Είναι χαζά και παλιές εκπομπές. Δεν πας σε μια εκπομπή καλεσμένος για να σε προσβάλλουν και μετά να γίνεται θέμα».

Η Βάνα Μπάρμπα ανέφερε επίσης: «Είναι λάθος αυτό που είπε ο Στράτος Τζώρτζογλου περί κρεβατιού στο θέατρο. Τον ξέρω καλά, είναι φίλος μου και κουμπάρος. Δεν το καταλαβαίνω, τι είναι αυτά; Δεν ισχύει, δεν τα πιστεύω αυτά.

Δημιουργούμε σαχλαμάρες για να μπορούμε να ακουγόμαστε. Όλα αυτά είναι μπούρδες. Είμαι πολύ στεναχωρημένη με όλα αυτά, θα πω στον Στράτο ότι ήταν λάθος του και πολύ άκυρη κουβέντα».

Δείτε το απόσπασμα στο 4:56: