Τσιμτσιλή για Λιάγκα: Μπορεί να φάνηκε δύσκολος συνεργάτης σε μία συνθήκη όπου και ο ίδιος πιέστηκε

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μαζί με την παρέα του Happy Day σχολίασαν τις δηλώσεις του Νίκου Γεωργιάδη το πρωί της Δευτέρας (27/10). Αναφερόμενη στους “δύσκολους” και “εύκολους” συνεργάτες του χώρου η Σταματίνα Τσιμτσιλή, είπε πως όλοι οι άνθρωποι μπορεί να επηρεάζονται στην επαγγελματική τους συμπεριφορά από προσωπικά θέματα που τους απασχολούν την εκάστοτε χρονική περίοδο.

«Ο Νίκος Γεωργιάδης, πολύ γλυκά και ειλικρινά είπε ότι ο Γιώργος είναι φοβερός σαν παρέα αλλά η συνεργασία είναι δύσκολη. Νομίζω ότι ο Γιώργος μπορεί να φάνηκε δύσκολος ως συνεργάτης σε μία δύσκολη συνθήκη όπου και ο ίδιος πιέστηκε. Ακόμα και κάποιος που θεωρείται καλός συνεργάτης, αν μια περίοδο πιέζεται από μία κατάσταση σε ένα κανάλι, δεν νομίζω ότι κάποιος έχει τη ταμπέλα του “εύκολου” ή “δύσκολου” συνεργάτη», σχολίασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Ακόμα και εγώ που θεωρούμαι καλή συνεργάτης, σε μία δύσκολη ή πιεσμένη φάση της ζωής μου, όπου δεν είμαι ευτυχισμένη σε ένα κανάλι, σε μια εκπομπή που μπορεί να μην κάνει νούμερα να πιέζομαι εγώ και να πιέσω και τους άλλους», παραδέχθηκε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

«Μπορεί να μην ταιριάζεις όχι μόνο επειδή είναι δύσκολες οι συνθήκες αλλά εγώ να περνάω καλά μαζί σου αλλά όλο το υπόλοιπο περιβάλλον να μην είναι καλά μαζί μου», παρατήρησε από την πλευρά της η Τίνα Μεσσαροπούλου.