Τούνη: Της έκαναν παρατήρηση στη Σαουδική Αραβία για την αμφίεσή της – “Καταβάλλω τόση προσπάθεια με την ενδυμασία”

Στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η Ιωάννα Τούνη με τον σύντροφό της, επιχειρηματία Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

Ο αγαπημένος της, με αφορμή την επέτειο του ενός χρόνου σχέσης τους, θέλησε να της κάνει δώρο ένα ταξίδι-έκπληξη σε μυστικό προορισμό, επιλέγοντας το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.

Ωστόσο, κατά τη χθεσινή τους βόλτα είχαν ένα απρόοπτο, αφού οι αστυνομικές αρχές του Ριάντ έκαναν παρατήρηση στην Ιωάννα Τούνη για το σκίσιμο που είχε το φόρεμά της.

«Χθες στη βόλτα, φορούσα αυτό εδώ το φόρεμα. Το βλέπεις πώς είναι έτσι; Κλειστό. Μακρύ. Και μου έκανε παρατήρηση το Ριάντ police, Saudi police, δε ξέρω τι, γιατί εδώ πίσω, στο πόδι παιδί μου, εδώ κάτω χαμηλά, έχει σκίσιμο. Και μου είπαν, “δεν μπορείτε να μπείτε κυρία μου”.

Πάλι καλά έβγαλα το μαντήλι από το κεφάλι και το έδεσα παρεό. Τι να σου πω τώρα εδώ πέρα. Πολύ αυστηρά τα πράγματα. Εντωμεταξύ αυτό λέω στο αγόρι μου, με έφερε επίτηδες εδώ για να ντύνομαι, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση», αναφέρει η ίδια στο βίντεο που δημοσίευσε.

«Καταβάλλω τόση προσπάθεια με την ενδυμασία εδώ», πρόσθεσε η Influencer.

