MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Τόνι Σφήνος για Ανδρέα Μικρούτσικο: Θα μπορούσε να είναι πιο ευγενικός στις δηλώσεις του και όχι έτσι εριστικός

Φωτογραφία: Facebook
|
THESTIVAL TEAM

Συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και τη Μένια Κούκου παραχώρησε ο Τόνι Σφήνος, ο οποίος απάντησε και για τις πρόσφατες δηλώσεις του Ανδρέα Μικρούτσικου.

«Πάμε στα 16 χρόνια, χωρίς καμία επιτυχία, χωρίς καμία δισκογραφία», είπε αρχικά ο Τόνι Σφήνος.

Για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο Τόνι Σφήνος απάντησε: «Δεν είπα ποτέ ότι είμαι ο Παβαρότι ή ο Έλτον Τζον και κάνω τη δισκογραφία με το σούπερ λαρύγγι. Αυτό που εγώ πρεσβεύω είναι η διασκέδαση. Αν ερχόταν μια φορά ίσως να δει από κοντά, θα είχε και μια πιο καλή άποψη ή γνώμη.

Όντως, αν κάποιος δεν έχει δει, μπορεί να σου πει “τώρα αυτός τι κάνει; Καλά, δεν ακούμε και καμιά σούπερ φωνή”. Δεν ισχυρίστηκα εγώ ότι είμαι τραγουδιστής. Γι’ αυτό λοιπόν θα μπορούσε να ήταν στις δηλώσεις του λίγο πιο ευγενικός και να μπορεί να καταλάβει με τόσα χρόνια πείρας τι εστί αυτό που βλέπει και τι είναι όλο αυτό το πράγμα και να μην είναι έτσι εριστικός».

Για το αν θα πήγαινε ποτέ στη Eurovision, ο Τόνι Σφήνος είπε: «Θα το σκεφτόμουν και μάλιστα πριν στείλω το οτιδήποτε, θα μιλήσω με τον κύριο Μικρούτσικο. Θα τον πάρω τηλέφωνο, θα του πω “Αντρέα, τι προτείνεις εσύ; Τι θέλεις να φτιάξουμε;”. Θα του πω “έλα, ψήνεσαι; Πέταξε μια ιδέα”».

Ανδρέας Μικρούτσικος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

