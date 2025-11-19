MENOY

LIFESTYLE

Θέμης Αδαμαντίδης: Ξεκαθαρίζει τη σχέση του με τον αρχηγό του κυκλώματος με τις επενδυτικές απάτες – "Τον ξέρω μια χαρά"

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην εκπομπή “Το Πρωινό” μίλησε ο Θέμης Αδαμαντίδης με αφορμή κάποιες φωτογραφίες του που κυκλοφόρησαν με τον αρχηγό του κυκλώματος με τις επενδυτικές απάτες.

Ο τραγουδιστής τόνισε πως το συγκεκριμένο άτομο πήγαινε να τον ακούσει στις εμφανίσεις του και δεν είχε στενές σχέσεις μαζί του.

«Εγώ είμαι τραγουδιστής και ό,τι χρήματα βγάζω, είναι και μόνο από το τραγούδι. Δεν είμαι επιχειρηματίας, δεν κάνω άλλες δουλειές, δεν μπλέκομαι με εταιρείες, δεν μπλέκομαι με συνεταίρους, με συνεταιριλίκια και τέτοια. Ας με αφήσουν ήσυχο. Εγώ τραγουδάω. Εγώ τραγουδάω. Ο άνθρωπος αυτός, εγώ τον ξέρω μια χαρά. Εγώ όταν έρχεται κόσμος και με γνωρίζει, δεν ζητάω το ποινικό μητρώο του, ούτε γνωρίζω και τι μπορεί να κάνει.

Έρχεται να μου δώσει κάποια συγχαρητήρια, άντε να βγει και μια φωτογραφία. Έχετε μια φωτογραφία από τα δικαστήρια, ο οποίος άνθρωπος ήρθε, μου άνοιξε λίγο δρόμο να περάσω, γιατί είδε όλο αυτό που συνέβαινε και εγώ έπρεπε να φύγω να πάω στη δουλειά μου, οπουδήποτε, και με σταματούσε κόσμος και δημοσιογράφοι, και ο άνθρωπος μου άνοιξε λίγο δρόμο και βρήκατε αυτή τη φωτογραφία να μπερδέψετε εμένα, το δικό μου το όνομα σε τέτοια πράγματα; Είναι ντροπή, ρε παιδιά, και άδικο. Είναι άδικο.

Τον είδα κάποια στιγμή που είχε έρθει σ’ ένα μαγαζί που ήμουν, μήνες, πολλούς μήνες. Έχω να τον δω στην πραγματικότητα τετ-α-τετ έχω να τον δω οκτώ μήνες, ένα χρόνο. Ούτε ραντεβού κάναμε και βρισκόμασταν», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Θέμης Αδαμαντίδης.

Θέμης Αδαμαντίδης

