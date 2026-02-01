MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Τάσος Γιαννόπουλος: Με το “Ευτυχισμένοι μαζί” καβάλησα λίγο το καλάμι αλλά μέχρι εκεί

|
THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την θεατρική του παρουσία αυτή τη σεζόν, ο Τάσος Γιαννόπουλος έδωσε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής Weekend Live με τον Δημήτρη Πανόπουλο και τη Μάρτζυ Λαζάρου την Κυριακή στον ΣΚΑΪ.

Μέσα σε όλα, δε, ο γνωστός ηθοποιός μίλησε για την διαχείριση στη μεγάλη αναγνωρισιμότητα που έλαβε μέσα από την επιτυχημένη κωμική σειρά “Ευτυχισμένοι μαζί” του MEGA.

Ειδικότερα, ο Τάσος Γιαννόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως “με την ξαφνική αναγνωρισιμότητα μπορεί, ναι, να καβαλήσεις λίγο το καλάμι. Θα αισθανθείς κάπως, ότι αναγνωρίζεσαι, αλλά μέχρι εκεί. Πιστεύω πως δεν έφτασα σε μεγαλύτερη κατάσταση ώστε να πάθω κάτι, ότι είμαι ο καλύτερος όλων και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι, δεν το ‘παθα αυτό”.

“Μου έχουν πει πολύ συγκινητικά πράγματα στον δρόμο για το “Ευτυχισμένοι μαζί”. Πριν από περίπου ένα μήνα ένας κύριος με σταμάτησε στον δρόμο και μου είπε ότι τον βοήθησα, δηλαδή η σειρά και όλο αυτό, να ξεπεράσει τον θάνατο της γυναίκας του. Έχω βρεθεί, επίσης, σε νοσοκομείο και ένας άνθρωπος χαμογέλασε μόλις με είδε και με αγκάλιασε. Αυτά τα πράγματα σε “πληρώνουν” για όλη την πορεία που έχεις κάνει”.

“Νομίζω ότι δεν γίνεται να ξαναβρεθούμε για έναν νέο κύκλο σ’ αυτή τη σειρά. Στο “Παρά πέντε” έγινε επειδή ο Γιώργος Καπουτζίδης το έγραφε, ενώ σε εμάς ήταν ισπανική η σειρά και την έγραφε η Ρένα Ρίγγα. Σε εμάς δεν γίνεται να γίνει κάτι τέτοιο. Σταμάτησε στο πικ και πιστεύω ότι εκεί πρέπει να σταματάνε τα πράγματα σε μια τέτοια μεγάλη επιτυχία” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Τάσος Γιαννόπουλος στην κάμερα της εκπομπής του ΣΚΑΪ.

Τάσος Γιαννόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Θρήνος στην Κρήτη για τον 33χρονο Γιάννη που χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό: Να τον κρατάτε όλοι στην καρδιά σας με μια προσευχή, λέει η αδερφή του

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

Ο “χάρτης” των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 6 Φεβρουαρίου

ΚΑΙΡΟΣ 16 ώρες πριν

Κακοκαιρία: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιόνια μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας – Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

“Το τσάμπα πέθανε”: Αντιδράσεις με τις δηλώσεις της Αλεξοπούλου από τη ΝΔ για το κόστος στέγασης εκπαιδευτικών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Διεκόπη η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη λόγω πυρκαγιάς

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, Αργυρός και Νίκα οικοδεσπότες του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ – Φωτογραφίες και βίντεο