Taki Tsan: Θέλω να ξέρουν ότι είμαι καλό παιδί, μου αξίζει μια ευκαιρία στο mainstream

Ο Taki Tsan βρέθηκε καλεσμένος στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για τη σημερινή του σχέση με τη μουσική, τις δυσκολίες του βιοπορισμού, την τραπ σκηνή, αλλά και τη φιλοσοφία ζωής που έχει πλέον υιοθετήσει.

«Πέρσι που ’χαμε πάει στην Κύπρο, πληρώσαμε από ένα χιλιάρικο εγώ κι ο αδερφός μου και ξελασπώσαμε δυο μέρες. Δεν ήρθε κανείς. Άμα δεν έχει κόσμο, δεν πληρωνόμαστε. Είμαστε βιοπαλαιστές. Στην Κύπρο, ειδικά άμα είναι ελληνικό στη ραπ φάση, δεν έρχονται», είπε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Μ’ αρέσουν οι χαρακτήρες της τραπ. Η μουσική δεν με τρελαίνει να κάτσω να την ακούσω. Νομίζω ότι πρέπει να διαχωρίσει ο κόσμος τη διασκέδαση απ’ την αληθινή ζωή. Ο στόχος μου είναι να μην χωρίσω τον κόσμο. Δεν παίρνω πολιτική θέση. Μπορεί να ’μαι αναρχικός, μπορεί δεξιός, μπορεί αριστερός, αλλά τον κόσμο δεν θα τον χωρίσω. Ο κόσμος όταν ακούει τη μουσική μου πρέπει να ενώνεται».

Για τα social media και το YouTube, ο Taki Tsan παραδέχτηκε: «Δεν βγαίνει κάτι ουσιαστικό. Βγαίνουν κάτι πολύ λίγα». Εξηγώντας το γιατί, είπε: «Δεν χτυπάμε εκατομμύρια. Είμαστε too hot for TV», ενώ για την ηλικία του σχολίασε: «Δεν είμαστε στα 25 μας πια. Είμαστε 45-46. Δεν μπορούμε να δώσουμε το energy ενός 30χρονου. Είμαι σαν μονόκερος. Μυθικό πλάσμα».

Τέλος, απευθυνόμενος στο κοινό που ίσως δεν τον γνωρίζει, δήλωσε: «Θέλω να ξέρουν ότι είμαι καλό παιδί. Μου αξίζει μια ευκαιρία στο mainstream. Μην με παίρνετε από φόβο».