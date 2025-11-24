Τάιλερ για Τσίπρα: Μην χρησιμοποιείτε το όνομά μου για να διαφημίσετε το βιβλίο σας
Την αντίδραση του Τάιλερ Μακμπέθ, συζύγου του Στέφανου Κασσελάκη προκάλεσε απόσπασμα του βιβλίου Τσίπρα.
Με ένα story στο instagram, ο Τάιλερ Μακμπέθ απευθύνεται στον Αλέξη Τσίπρα γράφοντάς του: «Ζητώ με σεβασμό το όνομά μου να ΜΗΝ χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε σκοπό σκοπό διαφήμισης ή προώθησης σε σχέση με το βιβλίο σας».
Τι γράφει ο Τσίπρας για τον Τάιλερ και τον Κασσελάκη
Στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται και στον Στέφανο Κασσελάκη, αλλά και στον σύζυγό του Τάιλερ Μακμπέθ.
Συγκεκριμένα, περιγράφοντας τη συνάντηση που είχαν ως ζευγάρια, στην οποία ο Στέφανος Κασσελάκης τού ανακοίνωσε ότι θα ήταν υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει τον διάλογο που είχε κατόπιν με την σύζυγό του Μπέττυ Μπαζιάνα.
«Μου φάνηκε υπερφίαλος. Είχε τη βεβαιότητα ότι σύντομα θα εκλεγεί πρωθυπουργός. Όταν έφυγαν (σ.σ.: μαζί με τον Τάιλερ), η Μπέττυ γυρίζει και μου λέει “αυτός θα φάει τα μούτρα του”. “Γιατί το λες;”. “Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδί και η αγωνία του είναι πώς θα το μεγαλώσουν στο Μαξίμου”. “Και τι του απάντησες;”. “Αγάπη να υπάρχει και όλα γίνονται. Τι να του απαντήσω”».
