Τάιλερ για Τσίπρα: Μην χρησιμοποιείτε το όνομά μου για να διαφημίσετε το βιβλίο σας

Την αντίδραση του Τάιλερ Μακμπέθ, συζύγου του Στέφανου Κασσελάκη προκάλεσε απόσπασμα του βιβλίου Τσίπρα.

Με ένα story στο instagram, ο Τάιλερ Μακμπέθ απευθύνεται στον Αλέξη Τσίπρα γράφοντάς του: «Ζητώ με σεβασμό το όνομά μου να ΜΗΝ χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε σκοπό σκοπό διαφήμισης ή προώθησης σε σχέση με το βιβλίο σας».

Τι γράφει ο Τσίπρας για τον Τάιλερ και τον Κασσελάκη

Στο βιβλίο του ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται και στον Στέφανο Κασσελάκη, αλλά και στον σύζυγό του Τάιλερ Μακμπέθ.

Συγκεκριμένα, περιγράφοντας τη συνάντηση που είχαν ως ζευγάρια, στην οποία ο Στέφανος Κασσελάκης τού ανακοίνωσε ότι θα ήταν υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει τον διάλογο που είχε κατόπιν με την σύζυγό του Μπέττυ Μπαζιάνα.

«Μου φάνηκε υπερφίαλος. Είχε τη βεβαιότητα ότι σύντομα θα εκλεγεί πρωθυπουργός. Όταν έφυγαν (σ.σ.: μαζί με τον Τάιλερ), η Μπέττυ γυρίζει και μου λέει “αυτός θα φάει τα μούτρα του”. “Γιατί το λες;”. “Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδί και η αγωνία του είναι πώς θα το μεγαλώσουν στο Μαξίμου”. “Και τι του απάντησες;”. “Αγάπη να υπάρχει και όλα γίνονται. Τι να του απαντήσω”».

