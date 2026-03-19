“Τα γνώριζα όλα όσα είπε η Αγγελική Ηλιάδη”, είπε ο πνευματικός της Νεκτάριος Μουλατσιώτης

Όλα όσα δήλωσε η Αγγελική Ηλιάδη για την κακοποίησή της ανέφερε πως γνώριζε ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ο πνευματικός της τραγουδίστριας, ο οποίος τη βοήθησε μετά τον θάνατο του Μπάμπη Λαζαρίδη.

Ο Γέροντας Νεκτάριος έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» την Πέμπτη 19 Μαρτίου και εξήγησε πως όταν ο επιχειρηματίας δολοφονήθηκε και η Αγγελική Ηλιάδη τραυματίστηκε από την επίθεση που είχαν δεχτεί, αισθανόταν πως δεν είχε πού να ακουμπήσει και βρισκόταν σε μία αλλόκοτη κατάσταση σε πνευματικό επίπεδο. Όπως είπε, πέρασε μέρες στο μοναστήρι και ύστερα από λίγο καιρό κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της.

Ο πνευματικός της τραγουδίστριας εξήγησε πως δεν μπορούσε να πει τίποτα από όσα του είχε εξομολογηθεί η ίδια: «Όντως εκείνη την περίοδο με τον θάνατο του συντρόφου της, δεν είχε πού να ακουμπήσει. Τότε, ένα άλλο πνευματικό μας παιδί, η Πέγκυ Ζήνα, όπως η ίδια είπε, της συνέστησε “αν θες να βρεις δύναμη και κουράγιο, θα πας στο μοναστήρι στον Γέροντα Νεκτάριο”. Έτσι, πράγματι ήρθε. Ερχόταν σχεδόν κάθε μέρα στο μοναστήρι και έμενε αρκετές μέρες στη Ναύπακτο, γιατί το μοναστήρι δεν φιλοξενεί γυναίκες, συζητούσε με μένα και με τους μοναχούς κι έτσι δεν χρειάστηκε κανέναν ψυχολόγο, δεν χρειάστηκε κανέναν ψυχίατρο για να ξεπεράσει αυτό το μεγάλο σοκ που είχε υποστεί ψυχικά. Ήταν σε μία αλλόκοτη πνευματική κατάσταση. Αλλού περπάταγε και αλλού βρισκόταν, μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Τα γνώριζα όλα όσα είπε η Αγγελική Ηλιάδη, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω πράγματα από την εξομολόγηση, γιατί είμαι πνευματικός. Εγώ μπορώ να σας πω την ψυχική της κατάσταση και ότι πολύ σύντομα, με τη βοήθεια της εκκλησίας και του Θεού, η ίδια στάθηκε στα πόδια της, περπάτησε στη ζωή της και μεγάλωσε το παιδί της», είπε χαρακτηριστικά.

Η Αγγελική Ηλιάδη στη συνέντευξη που έδωσε στο vidcast Unblock περιέγραψε αναλυτικά όσα έζησε την ημέρα της δολοφονίας του Μπάμπη Λαζαρίδη, τα οποία την οδήγησαν στην πόρτα του Γέροντα Νεκτάριου: «Καταρχάς έζησα. Έζησα με τη βοήθεια του Θεού. Μια σφαίρα με βρήκε εδώ στο στόμα. Η άλλη στο πόδι.Έζησα και για να το πω πολύ απλά και να το ακούσει και ο κόσμος, γιατί καλό είναι να μιλάμε για πράγματα που έχουμε βιώσει, γιατί ο Θεός είναι μεγάλος και είναι πάντα δίπλα μας, εκείνη την ώρα που έπεφταν οι σφαίρες, εμένα κάποιος με έπιασε από το χέρι, με τράβηξε και με έβαλε μέσα στο ξενοδοχείο. Ενώ το πόδι μου ήταν κομμάτια, περπάτησα μέχρι πάνω, μπήκα μέσα και όταν μπήκα μέσα κατέρρευσα. Ο Θεός με έσωσε εκείνο το βράδυ. Μετά βέβαια ήμουν σε σοκ. Δεν σκεφτόμουν τίποτε άλλο από το πόσο σκληρά, ξαφνικά και βίαια έφυγε από τη ζωή αυτός ο άνθρωπος. Εμένα αυτό με είχε σοκάρει τότε περισσότερο από όλα. Συνεχώς σκεφτόμουν πώς μπορεί να ένιωσε. Και αυτή η σκέψη με βασάνιζε χρόνια», είπε.

Αμέσως μετά, η τραγουδίστρια ανέφερε πως χάρη στον πνευματικό που της σύστησε η Πέγκυ Ζήνα σώθηκε και βγήκε από το σκοτάδι: «Τότε, με παίρνει τηλέφωνο η Πέγκυ Ζήνα, δεν θα το ξεχάσω. Της χρωστάω πάρα πολλά. Μπορεί να μην μιλάμε τα τελευταία χρόνια αλλά πάντα θα λέω και για τα λόγια της αλλά και πόσο με βοήθησε, γιατί με έστειλε στον πνευματικό της, στον Γέροντα Νεκτάριο, ο οποίος μαζί με τη μοναχή που ήταν εκεί, με πήραν στην αγκαλιά τους και με έσωσαν στην κυριολεξία. Με έβγαλαν από το σκοτάδι. Επί μήνες μιλούσα καθημερινά μαζί τους, πήγαινα στο μοναστήρι, ήταν η οικογένειά μου πια. Θεωρώ ότι αν δεν με είχε φέρει σε επαφή η Πέγκυ τότε, δεν ξέρω πώς θα ήμουν ψυχολογικά. Επειδή πιστεύω βαθιά, το πρώτο πράγμα που είπα ήταν “Θεέ μου βοήθησέ με, εξήγησέ μου τι συμβαίνει”. Δεν ήθελα ούτε βοήθεια από ψυχολόγο ούτε τίποτα. Πάντα πίστευα. Και με βοήθησε ο Θεός», δήλωσε.

