Συγκλονισμένη η Βίκυ Παγιατάκη με τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου: Ήθελε να μου κάνει πρόταση γάμου

Συγκλονισμένη εμφανίστηκε στο Buongiorno η Βίκυ Παγιατάκη, μαθαίνοντας το πρωί της Τετάρτης (11/3) πως ο Γιώργος Μαρίνος “έφυγε” σε ηλικία 87 ετών. Η αστρολόγος του MEGA διατηρούσε παλαιότερα στενές φιλικές σχέσεις με τον αείμνηστο showman και ξέσπασε σε δάκρυα μπροστά στην κάμερα, μιλώντας για τις αναμνήσεις της από εκείνον.

Η Φαίη Σκορδά ζήτησε από τη συνεργάτιδά της να μοιραστεί ιστορίες από το παρελθόν, με εκείνη να αποκαλύπτει για πρώτη φορά πώς γνώρισε τον Γιώργο Μαρίνο και στη συνέχεια επήλθε ρήξη στις μεταξύ τους σχέσεις εξαιτίας ενός ανυπόστατου δημοσιεύματος που τους ήθελε να παντρεύονται.

«Τώρα το έμαθα και είμαι πάρα πολύ ταραγμένη. Υπήρξε μία εποχή που είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Ο Γιώργος τότε ήταν στα κάτω του, όμως μετά από την επαφή μας άρχισε να βρίσκεται ξανά στην πρώτη γραμμή. Ήταν από τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου, όχι μόνο υλικά και παρότι κάποιοι ίσως να πουν ότι δεν ήταν έτσι. Πήρα πάρα πολλή αγάπη, πράγματα πρωτόγνωρα», ξεκίνησε να περιγράφει συγκινημένη η Βίκυ Παγιατάκη.

«Γνωριστήκαμε επαγγελματικά μέσω της Κατιάνας Μπαλανίκα και μετά “κολλήσαμε”. Κάποια στιγμή, ενώ ήξερα ότι ήταν διαφορετικός στις σεξουαλικές του επιλογές, είχε τη λεβεντιά που δεν είχαν πολλοί. Ήταν δύσκολες εποχές τότε, το ’85. Ήταν τόσο γοητευτικός, τον είχαν ερωτευτεί και άντρες και γυναίκες, χαρισματικός άνθρωπος», αφηγήθηκε.

Μάλιστα, η Βίκυ Παγιατάκη αποκάλυψε αμέσως μετά:

«Η πρώτη φωνή στον τηλεφωνητή μου κάθε πρωί στις 6:30 ήταν του Γιώργου. “Τι κάνεις;”, “Πώς ξύπνησες;” και τα λοιπά. Κάποια στιγμή που λέει “εγώ θέλω να σου κάνω πρόταση γάμου”. Του λέω “πρώτον, εγώ δεν παντρεύομαι κανέναν, το έχω πει από τα 17 μου και δεύτερον εσύ έχεις τη ζωή σου”.

Ένα απόγευμα, λοιπόν, κάθομαι στο σπίτι μου και κεντάω και ακούω στο ραδιόφωνο “Ο Γιώργος Μαρίνος παντρεύεται τη Βίκυ Παγιατάκη”. Και γίνεται ένας τεράστιος χαμός, να βαράνε τα κουδούνια και τα τηλέφωνα στο σπίτι. Δεν με είχε ειδοποιήσει, έδειχνε και το εξώφυλλο ενός περιοδικού με φωτογραφία μας ότι παντρευόμαστε. Έπαθα τον πρώτο πανικό της ζωής μου».

«Του λέω “Τι είναι αυτό που έκανες; Έπρεπε να με ειδοποιήσεις”. Συνεχίσαμε να είμαστε φίλοι. Κάποια στιγμή όμως έγινε ένα θλιβερό περιστατικό, χτύπησε ο Γιώργος έναν δημοσιογράφο που νόμιζε ότι μου έβαζε λόγια για να μην τον παντρευτώ. Του είπα ότι δεν θέλω να συνεχίσουμε τις επαφές μας, θύμωσε ο Γιώργος και έβγαινε και έλεγε ότι δεν είμαι κυρία και το ένα και το άλλο. Βαθιά μέσα μου ήξερα όμως ότι τον αγαπάω και με αγαπάει.

Κάναμε 5-6 χρόνια να συναντηθούμε, ώσπου πήγα μια μέρα για βελονισμό και τον συνάντησα στο σαλόνι. Αγκαλιαστήκαμε και μιλήσαμε. Ήταν η τελευταία φορά που συναντηθήκαμε. Όταν μετά από χρόνια τον πήγαν εκεί που τον πήγαν, ρώτησα αν χρειάζεται κάτι. Ήθελα να μάθω αν έχει ανάγκη από χρήματα, να συμβάλω στον βαθμό που μπορούσα. Με διαβεβαίωσαν ότι μια κυρία με Κ κεφαλαίο το είχε αναλάβει. Της είχα εμπιστοσύνη και ησύχασα.

Είναι συγκινητικό που μάθαινα ότι ο Σταμάτης Φασουλής του πήγαινε κάθε μέρα με το ταπεράκι φαγητό. Ήθελε πάντα τρυφερότητα και συντροφικότητα. Πάντα μάθαινα για τον Γιώργο», εκμυστηρεύτηκε για πρώτη φορά στον αέρα η Βίκυ Παγιατάκη.

Καταλήγοντας και με δάκρυα στα μάτια, η Βίκυ Παγιατάκη εξομολογήθηκε:

«Όταν μου έκανε την πρόταση γάμου, εγώ ήμουν ερωτευμένη με κάποιον άλλο. Ήρθε απροειδοποίητα έξω απ’ το σπίτι μου και βρίσκει 100 κόκκινα τριαντάφυλλα. Μου λέει “ποιανού είναι αυτά;”. Δεν ήξερα τι να πω. Τα είχε στείλει ο Γιώργος. Βγήκα μετά να τα μοιράσω αλλά αυτή ήταν η αιτία να χωρίσω. Εκείνα τα χρόνια, ένας άνθρωπος που δηλώνει ανοιχτά γκέι να σου στέλνει 100 κόκκινα τριαντάφυλλα έξω από το σπίτι σου; Τι να υποθέσω; Μέσα σε 5 μέρες έχασα 3 κιλά από το κλάμα τότε και δεν μπορούσα να το πω κιόλας. Ήταν ένα δράμα αλλά ο Γιώργος μου έδωσε πολλά και θα τον ευχαριστώ για πάντα. Έχω μόνο καλά λόγια να πω. […] Έζησα με τον Γιώργο, μου άρεσε πολύ και τον ευχαριστώ».