Συγκινεί ο Νίκος Κοκλώνης: “Είναι η πρώτη φορά που δεν γιορτάζω τον πατέρα μου, που έφυγε από τη ζωή πριν από τρεισήμισι μήνες”

Μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Νίκος Κοκλώνης με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Ο CEO της Barkingwell Media ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, ωστόσο αποκάλυψε πως η φετινή ημέρα έχει για εκείνον μια ξεχωριστή, αλλά και βαθιά συναισθηματική σημασία, καθώς είναι η πρώτη χρονιά που δεν γιορτάζει τον πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες.

«Χρόνια πολλά σε όλους τους Δημήτρηδες! Η σημερινή ημέρα του Αγίου Δημητρίου είχε πάντα ξεχωριστή σημασία για εμένα. Από παιδί μεγάλωσα σε μία οικογένεια γεμάτη Δημήτρηδες — ανθρώπους δυνατούς, φωτεινούς και προστατευτικούς. Όλοι τους, ο καθένας με τον δικό του τρόπο, στάθηκαν δίπλα μου σε κάθε στιγμή της ζωής», έγραψε ο Νίκος Κοκλώνης.

Ο γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας μάλιστα θέλησε να σταθεί στον δικό του πατέρα, γράφοντας: «Φέτος, όμως, είναι η πρώτη χρονιά που δεν γιορτάζω τον πατέρα μου… τον δικό μου Δημήτρη, που έφυγε από τη ζωή πριν από τρεισήμισι μήνες. Η απουσία του είναι μεγάλη, αλλά η παρουσία του παραμένει παντού – στις αναμνήσεις, στη δύναμη, στην αγάπη που άφησε πίσω του.

Κι όμως, η ζωή συνεχίζει με τον πιο όμορφο τρόπο. Σήμερα γιορτάζουμε και τον μικρό μας Δημητράκη, που ήρθε για να φέρει φως, χαμόγελα και ελπίδα στην οικογένεια. Σαν να ’ναι κι εκείνος ένα δώρο απ’ τον ουρανό, για να θυμίζει ότι η ζωή κύκλους κάνει, γεμάτους αγάπη και συνέχεια».

Ο Nίκος Κοκλώνης έκλεισε το μήνυμά του στέλνοντας τις θερμότερες ευχές του σε όλους όσοι γιορτάζουν, με ένα μήνυμα αγάπης και αισιοδοξίας: «Χρόνια Πολλά σε όλους τους Δημήτρηδες και στις Δήμητρες».