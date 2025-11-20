MENOY

Συγκινεί η Ιωάννα Πηλιχού: Την έχασα ανήμερα των γενεθλίων μου, θα ήθελα να ζήσω ξανά δυο ώρες μαζί της

THESTIVAL TEAM

Με αφορμή την επανάληψη θεατρικής παράστασης, η Ιωάννα Πηλιχού βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή “Καλύτερα αργά” με την Αθηναϊδα Νέγκα τη νύχτα της Τετάρτης στο πρόγραμμα του Action 24.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η όμορφη ηθοποιός παραδέχθηκε με τρυφερότητα ποιο πρόσωπο θα ήθελε να συναντήσει και πάλι, έστω και για λίγο, αν μπορούσε να γυρίσει πίσω τον χρόνο.

Ειδικότερα, η Ιωάννα Πηλιχού σημείωσε χαρακτηριστικά πως “αν είχα τη δυνατότητα να γυρίσω πίσω τον χρόνο, θα επέστρεφα λίγο πριν τα έξι μου χρόνια. Για να συναντήσω και πάλι την γιαγιά μου, την οποία την έχασα στα έξι μου χρόνια, ανήμερα των γενεθλίων μου”.

“Θα ήθελα να ζήσω δυο ώρες μαζί της γιατί ήταν ο πιο υπέροχος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, ήταν σαν άγγελος και μου λείπει. Για πάρα πολλά χρόνια δεν ήθελα καν να γιορτάζω τα γενέθλια μου. Μου έλεγαν “χρόνια πολλά” και εκνευριζόμουν πάρα πολύ”.

“Χωρίς, βέβαια, να καταλαβαίνω γιατί μου προκαλούν εκνευρισμό. “Ευχαριστώ” έλεγα, προφανώς, αλλά εννοώ ότι με τάραζαν τα “χρόνια πολλά”. Μετά, μεγαλώνοντας και διαβάζοντας κάποια πράγματα, συνειδητοποίησα ότι αυτό συνέβαινε γιατί εκείνη έφυγε λίγο πριν σβήσω το κεράκι. Οπότε μου έχει στοιχίσει αυτή η απώλεια και θα επέστρεφα εκεί. Θα ήθελα να την ξαναδώ, να την αγκαλιάσω και να ζήσω δυο ώρες μαζί της” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Ιωάννα Πηλιχού στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.

Ιωάννα Πηλιχού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

