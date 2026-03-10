Super Κική: Είχα μεθύσει και μου πρότεινε να χαμουρευτούμε, μου έδωσε μπάφο μαζί με αλκοόλ κι έγινα σκουπίδι

Μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Super Κική και αναφέρθηκε σε διάφορες στιγμές της ζωής της, που την έχουν σημαδέψει.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματία μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή και αρχικά μίλησε για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια. Παράλληλα, η Super Κική αναφέρθηκε στις εξαρτήσεις που είχε στο παρελθόν αλλά και στη σχέση της με τους άντρες.

«Έχω μνήμες που ήμουν μωρό και η μάνα μου με τον πατέρα μου δίπλα μου γ@@@@@@@@@. Όλο το θυμάμαι. Δε ξέρω αν τους το έχω πει ποτέ αυτό… Χώρισαν πολύ γρήγορα… Θυμάμαι ξύλο που παίζανε, ήμουν 3 – 4, θυμάμαι ακόμα και τη μέρα που έφυγε ο πατέρας μου από το σπίτι», δήλωσε στην αρχή της συνέντευξής της η Super Κική.

«Σαν παιδί θύμωσα πάρα πολύ με τους γονείς μου, αλλά πιο πολύ με τη μάνα μου. Σκέψου ότι εγώ στους γκόμενους δεν ψάχνω τον πατέρα, ψάχνω τη μάνα. Τα έλεγα όλα. Έκανα πολλή φασαρία. Δεν κατάλαβε όμως ποτέ. Αλλά δεν είχαμε ποτέ μυστικά. Σε κανέναν, ούτε για τα ναρκωτικά, ούτε για τίποτα. Δεν υπήρχε αυστηρότητα οπότε δε χρειάστηκε ποτέ και να κρυφτώ», πρόσθεσε.

Παράλληλα, η Super Κική αναφέρθηκε και στη μοναξιά που νιώσει αλλά και στην ιδιαίτερη σχέση με τη μητέρα της, υπογραμμίζοντας: «Αυτό το άνευ ορίων μου δημιουργούσε μοναξιά και μου τη δημιουργεί μέχρι σήμερα… Ζήλευα που δεν είχα μπει ποτέ τιμωρία… Η μαμά μου έψαχνε την αγάπη, γιατί δεν την είχε πάρει και την έψαχνε σε άλλους ανθρώπους. Ζήλευα πάρα πολύ. Είχα πάρει ρόλο γκόμενού της. Την προστάτευα πολύ. Ήταν πολύ ωραία γκόμενα και πρόστυχη. Η μάνα μου είναι εθισμένη μαζί μου. Την αγαπώ. Έχουμε κανονική σχέση μάλλον».

«Η μάνα μου είναι πολύ αναρχική ως άνθρωπος. Ο πατέρας μου είναι παραβατικός, αλλά με μέτρο και κάπως έτσι βγήκα κι εγώ. Πάντα ήταν δύσκολο να με αποδεχτούν. Θέλοντας και μη, έχω πολλούς λόγους να σου δώσω για να μη με κάνεις παρέα. Έχει τύχει επειδή είμαι η Super Κική να μη μου δώσουν σπίτι, λόγω του βιογραφικού μου», δήλωσε ακόμα.

«Στην εφηβεία μου όλα πήγαν πολύ κλιμακωτά. Η ανάγκη που με οδήγησε σε όλα αυτά, ήταν το ότι ήθελα να ανήκω κάπου… Δεν είχα φόβο για τις συνέπειες. Γύρω στα 15 γούσταρα έναν, που δε με ήθελε. Ήμασταν σε ένα μπαράκι από τα κλασικά της επαρχίας, εγώ είχα μεθύσει και μου πρότεινε να πάμε να χαμουρευτούμε. Πήγαμε, εκεί μου έδωσε έναν μπάφο, εγώ δεν “έπινα” μαζί με αλκοόλ και τελικά έγινα σκουπίδι. Θυμάμαι στιγμές, να ανοίγω τα μάτια μου και να είμαι τρικάβαλο σε ένα μηχανάκι και λίγο μετά, τρικάβαλο πάλι σε ένα μηχανάκι, αλλά με χτυπημένα τα πόδια μου. Δε ξέρω με ποιους, απλά θυμάμαι αυτές τις εικόνες…

Υπήρχε ένας στη Χίο – πιο μεγάλος – και θυμάμαι να είμαι ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι και να τον ακούω να λέει “μπες πρώτα εσύ που σε γουστάρει και μετά θα μπω εγώ”. Μία που το άκουσα, μία που ξεμέθυσα. Και ο άλλος που γούσταρα ήταν πολύ χάλια και με το που έρχεται πάνω μου του έριξα κλωτσιά, χτύπησε το κεφάλι του, έπεσε κάπου, σηκώθηκα πάνω και άρχισα να λέω στον άλλον ό,τι επιχείρημα μπορούσα να σκεφτώ», εξομολογήθηκε ακόμα η Super Κική, ενώ παράλληλα μίλησε και για την περιπέτειά της με τη φυλακή, όπου πέρασε 2 χρόνια από τη ζωή της.

«Είναι πολύ εύκολο να αρέσω σε κάποιον, αλλά το ίδιο που γουστάρουν, είναι αυτό που σταματάει να τους αρέσουν μετά… Σίγουρα, κάτι κάνω κι εγώ. Προσπαθώ συνέχεια να εντυπωσιάσω τον άλλον, να μη βαρεθεί, οπότε κάνω συνεχώς ακραία πράγματα, όχι άσχημα αλλά φαντασμαγορικά. Το κάνω κατά λάθος όμως… Δε χωρίζω εύκολα. Η πιο κακοποιητική σχέση που είχα, έμοιαζε στη μάνα μου, είχε μέσα πολλή απόρριψη, πολλή υποτίμηση, πήγαινε συνέχεια με άλλες και ένιωθα ακριβώς το ίδιο συναίσθημα που ένιωθα και όταν έπαιρνα τηλέφωνο τη μάνα μου και ήξερα ότι είναι με γκόμενο. Πάνε χρόνια από τότε… Μόλις νιώσω λίγη απόρριψη, ξεκινάει ο πόνος», δήλωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξή της.