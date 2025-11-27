MENOY

Στο γυμναστήριο ο Γιώργος Λιάγκας – Η ανάρτηση με τον Αλέξανδρο Πολυχρονιάδη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε μια νέα ανάρτηση στο Instagram, αποκαλύπτοντας πως μπαίνει δυναμικά σε πρόγραμμα προπόνησης. Στη φωτογραφία ποζάρει στο γυμναστήριο δίπλα στον personal trainer του, Αλέξανδρο Πολυχρονιάδη, ο οποίος έχει απασχολήσει στο παρελθόν τα φώτα της δημοσιότητας λόγω της σχέσης του με τη Μελίνα Νικολαΐδη.

Με εμφανή διάθεση για αλλαγή και πιο υγιεινή καθημερινότητα, ο παρουσιαστής φαίνεται να ξεκινά μια νέα φάση στη ζωή του, επενδύοντας συστηματικά στη φυσική του κατάσταση και τη συνεργασία του με τον έμπειρο γυμναστή.

Γιώργος Λιάγκας

