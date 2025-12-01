MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Στέλλα Γεωργιάδου: Ο εμμονικός θαυμαστής που με κυνηγούσε τελικά έγινε κολλητός μου

|
THESTIVAL TEAM

Η Στέλλα Γεωργιάδου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day, η οποία προβλήθηκε τη Δευτέρα (1/12).

Η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι κατέθεσε συμμετοχή για τον ελληνικό τελικό της Eurovision με ένα τραγούδι «που έχει την ταυτότητα της Ελλάδας», ενώ μίλησε για έναν πρώην εμμονικό θαυμαστή της. 

«Στον εθνικό τελικό έχω στείλει κι εγώ ένα τραγούδι, το οποίο πιστεύω ότι έχει την ταυτότητα της Ελλάδας και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Εύχομαι να είμαι στους 28 που θα διαγωνιστούν», είπε αρχικά η Στέλλα Γεωργιάδου.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε έναν θαυμαστής ο οποίο έγινε φίλος της. «Ένα απ’ τα παιδιά που στο ξεκίνημά μου ήταν εμμονικά δίπλα μου, σε σημείο που καμιά φορά με ενοχλούσε. Όπου πήγαινα τον έβλεπα μπροστά μου και δεν μου μιλούσε. Στην πορεία ανακάλυψα ότι δεν μου μιλούσε γιατί ντρεπόταν. Με κοιτούσε μ’ έναν τρόπο που ήθελε να μου μιλήσει αλλά δεν τολμούσε, και αυτό με τρόμαζε γιατί δεν ήξερα τι σκεφτόταν», είπε η Στέλλα Γεωργιάδου.

Και πρόσθεσε: «Στα γενέθλιά μου βρήκε το σπίτι μου, ήρθε και μαζί με άλλα παιδιά μου έφεραν λουλούδια και μια τούρτα και εκεί ήταν λίγο που βρήκα την ευκαιρία να του μιλήσω και να καταλάβω τι άνθρωπος είναι, τι παιδί ήτανε. Είναι ένας από τους στενούς μου φίλους ακόμα».

Στέλλα Γεωργιάδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αγρότες έκλεισαν τον δρόμο προς Αθήνα στα διόδια των Μαλγάρων, βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Η Λατινοπούλου έκανε τον σταυρό της όταν τη συνέκριναν με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: “Ωπα, είπαμε να ξεκινήσουμε με το δεξί τον μήνα”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας λόγω έργων συντήρησης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην 10η επ. Οδό Δρυμού – Λητής

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Ο Δ. Φινοκαλιώτης και η Μ. Πρωτοπαπαδάκη στον δεύτερο γύρο των εκλογών για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Ιβάν Σαββίδης: Ενωμένοι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, να φύγουμε πρωταθλητές από την παλιά Τούμπα