Στάθης Σχίζας: Τον έγραψαν επειδή οδηγούσε μηχανή χωρίς κράνος – “Λάθος μου μεγάλο”

Ο επιχειρηματίας και νικητής του Survivor, Στάθης Σχίζας, στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί μηχανή χωρίς κράνος στο κέντρο της Αθήνας και όπως ήταν επόμενο «έφαγε» πρόστιμο από την Τροχαία, στο πλαίσιο των ελέγχων για την εκστρατεία «Μηδενική Ανοχή στη Μη Χρήση Κράνους».

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν ελέγχους όλο το πρωί της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου, με αφορμή την Ημέρα της Ελληνικής Αστυνομίας, και σταματούσαν οδηγούς που κυκλοφορούσαν χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό.

Μετά τη βεβαίωση του προστίμου, μάλιστα, τους χάριζαν και ένα καινούργιο κράνος, αξίας περίπου 180 ευρώ, μέσα σε λευκή πάνινη τσάντα.

«Λάθος μου μεγάλο. Πολύ καλά έκανε η αστυνομία, εγώ έσφαλα αλλά τώρα μας δίνουν δώρο και κράνος, οπότε κανονικά θα έπρεπε να βάλουν διπλό πρόστιμο. Κάπως να το χρεώνουν στην κλήση. Καλά κάνουν και συμφωνώ απόλυτα. Η κλήση μου είναι 350 ευρώ», δήλωσε ο Στάθης Σχίζας στο flash.gr.