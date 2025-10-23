Στάθης Σχίζας: Άκουσα δημόσια ένα σκληρό σχόλιο για την κόρη μου και τσακώθηκα με αυτόν που το είπε

Με αφορμή τη συμμετοχή του στο Exathlon, ο Στάθης Σχίζας μίλησε την Πέμπτη στην κάμερα της πρωινής εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha. Ο νικητής παλαιότερου κύκλου του Survivor αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην απόφασή του να μην λάβει μέρος ξανά σε κάποιο ριάλιτι, ενώ σχολίασε και τη δημόσια συγγνώμη που επέλεξε να ζητήσει από τον Γιώργο Καράβα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Στάθης Σχίζας εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “δεν βαρεθήκατε να με βλέπετε σε ριάλιτι; Εντάξει, πόσο; Πήγα στο Exathlon γιατί είχα αφήσει κάποιους ανοιχτούς λογαριασμούς με το Survivor All Star, από το οποίο είχα φύγει, αλλά τελικά ο Θεός δεν ήθελε. Έφυγα γρήγορα, γύρισα πίσω και νομίζω πως τελειώσαμε με τα ριάλιτι”.

“Γενικά είμαι άνθρωπος πολύ ευθύς. Δεν είναι κακό να ζητήσεις συγνώμη για κάτι το οποίο ζύγισες λανθασμένα, έτσι συνέβη και με τον Γιώργο (σ.σ. Καράβα). Τον συμπαθώ πάρα πολύ, τον γνώρισα κιόλας στο παιχνίδι και είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Όταν γύρισε, επειδή τα λέω κιόλας μαζί του, τον αποθέωσαν όλοι. Από πίσω έλεγαν αλλά εγώ είχα το θάρρος και να το πω μπροστά στην κάμερα, πριν πάει, όπως και να βγω και να πω ότι τελικά με διέψευσε”.

“Έχω χάσει το μέτρημα με τις σχέσεις που μου χρεώνουν κατά καιρούς. Σίγουρα αυτό που έχω ή μπορεί να έχω ή θα έχω στη ζωή μου, θα αργήσετε πολύ να το δείτε”.

“Είχα ακούσει ένα σκληρό σχόλιο για την κόρη μου και τσακώθηκα με αυτόν που το είπε. Όταν κάνεις ένα παιδί, δεν υπάρχει το εγώ. Παύεις πλέον να σκέφτεσαι μόνο για την πάρτη σου” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Στάθης Σχίζας στην κάμερα της καθημερινής εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου στον Alpha.