Σον Πεν: Τιμήθηκε στην Ουκρανία με “Όσκαρ” από κατεστραμμένο βαγόνι

Ένα διαφορετικό, βαθιά συμβολικό «Όσκαρ» παρέλαβε στην Ουκρανία ο Σον Πεν, κατασκευασμένο από τα συντρίμμια βαγονιού που καταστράφηκε σε ρωσικό βομβαρδισμό, ως ένδειξη αναγνώρισης της στήριξής του στη χώρα.



Ο Αμερικανός ηθοποιός Σον Πεν, ο οποίος βρέθηκε στην Ουκρανία και δεν έδωσε το «παρών» στην τελετή των Όσκαρ, τιμήθηκε με ένα ιδιαίτερο βραβείο από την ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia.

Πρόκειται για ένα αυτοσχέδιο «Όσκαρ», κατασκευασμένο από χάλυβα προερχόμενο από βαγόνι που είχε καταστραφεί σε ρωσική επίθεση – ένα αντικείμενο με έντονο συμβολισμό, που συνδέει την τέχνη με την πραγματικότητα του πολέμου.

Σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ukrzaliznytsia εξήγησε ότι το βραβείο δημιουργήθηκε ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον ηθοποιό για τη συνεχή του στήριξη στην Ουκρανία. Σε σχετικό βίντεο, ο Πεν εμφανίζεται να παραλαμβάνει το μεταλλικό αγαλματίδιο και να το χαρακτηρίζει «θησαυρό».

Το ουκρανικό σιδηροδρομικό δίκτυο έχει αποτελέσει επανειλημμένα στόχο επιθέσεων από τις ρωσικές δυνάμεις, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στο υλικό από το οποίο κατασκευάστηκε το βραβείο.

Ο Πεν έχει εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή του στο Κίεβο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Το 2022, είχε μάλιστα παραδώσει ένα από τα δύο Όσκαρ του στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ως συμβολική πράξη αλληλεγγύης.

Σε πρόσφατο μήνυμά του, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τον ηθοποιό «πραγματικό φίλο» της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας τη σταθερή του παρουσία στο πλευρό της χώρας από την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Πηγή: fortunegreece.com